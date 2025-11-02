Messina, 16enne ucciso con colpi di pistola davanti a un bar | DETTAGLI

Nella serata del 1°.11.2025, alle ore 22.30 circa, a Capizzi (ME), i Carabinieri della Compagnia di Mistretta sono intervenuti all’esterno di un bar, ove un 20enne, noto alle Forze di polizia, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di uno degli avventori in quel momento presenti all’esterno dell’esercizio. Nella circostanza, i colpi esplosi hanno attinto – in modo presumibilmente accidentale – un 22enne, ricoverato all’ospedale di Nicosia (EN), non in pericolo di vita, e un 16enne, Giuseppe Di Dio, è deceduto poco dopo essere giunto presso la guardia medica di Capizzi.

A seguito dell’occorso, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, di concerto con la Procura della Repubblica di Enna, hanno: seguito un fermo di indiziato di delitto, per “omicidio”, “tentato omicidio”, “detenzione abusiva di armi”, ”detenzione di arma da fuoco clandestina”, “lesioni personali” e “ricettazione”, nei confronti del predetto 20enne, nonché del fratello, 18enne, e del padre, 48enne, questi ultimi ritenuti responsabili di aver accompagnato il congiunto sul luogo del delitto al momento dell’azione di fuoco; recuperato e sequestrato l’arma del delitto, una pistola con matricola abrasa. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica e il presunto movente dell’episodio.