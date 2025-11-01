Giunta Calabria, Occhiuto annuncia i due assessori di Fratelli d’Italia

Prende forma la nuova giunta della Calabria dopo la vittoria delle elezioni regionali dello scorso 4 e 5 ottobre. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando a Catanzaro a margine di un evento per i tre anni del governo Meloni, ha annunciato: “con Fratelli d’Italia abbiamo già parlato della Giunta. I loro assessori sono Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro”. Già ieri, il Governatore, aveva sottolineato che “la nuova Giunta l’avremo prestissimo, spero prima di lunedì”. Sono ore febbrili per la definizione definitiva con colloqui costanti con i vari leader del centrodestra.

“Nel frattempo sto lavorando alla riorganizzazione della struttura burocratica. Questa Regione si governa con gli assessori, ma soprattutto con dirigenti generali e con dipartimenti che funzionano”, aveva detto nella giornata di ieri il Governatore forzista.