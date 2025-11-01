Occhiuto: “il governo continui a investire sulla Calabria, infrastrutture priorità assoluta”

“Mi aspetto che il governo continui ad avere attenzione per la Calabria, in particolare sul piano delle infrastrutture“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dell’incontro promosso da Fratelli d’Italia a Catanzaro per i tre anni del governo Meloni. “Ho pronta per la Calabria – ha aggiunto Occhiuto – una vera e propria ‘lista della spesa’. Una priorità é il progetto, avviato in collaborazione con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, di spostare un miliardo di investimenti nell’area di Gioia Tauro. Sarebbe un risultato enorme perché consentirebbe di rilanciare un’area strategica per la logistica di tutto il Mezzogiorno“.

Il governatore ha poi sottolineato “l’importanza di ottenere le risorse necessarie per completare il collegamento dell’alta velocità fino a Praia a Mare, che permetterebbe di risparmiare mezz’ora di viaggio per Roma. Ho suggerito la possibilità di rimodulare fondi destinati alla sicurezza, considerando le ferrovie un asset strategico nazionale. Sulle strade la questione è più difficile perché in Europa gli investimenti sulla viabilità stradale sono spesso considerati secondari rispetto a quella ferroviaria, ma ho già ottenuto assicurazione dal governo riguardo le risorse necessarie per l’ammodernamento del tratto Cosenza-Altilia dell’autostrada, mentre i lavori per lo svincolo di Cosenza partiranno a breve”.