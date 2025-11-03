Clamoroso scontro a Rete 4, Palamara chiama in diretta e si infuria con Musolino: “gli italiani devono sapere che è successo…”

Clamoroso scontro a Rete 4, nel corso di Quarta Repubblica, tra Luca Palamara e Stefano Musolino. L’argomento, caldissimo, è quello della Riforma della Giustizia. Musolino, procuratore reggino e segretario di Magistratura Democratica, punzecchia Palamara. Quest’ultimo, poco dopo, chiama in diretta furioso. “Farmi dare del condannato da Stefano Musolino, anche no. Facciamo dire a lui se è mai stato indagato. Fa il ventriloquo di Magistratura Democratica, ma se la tenesse per lui. Dica agli italiani chi rappresenta per Magistratura Democratica. Gli italiani devono sapere ciò che è successo. Lui deve avere il coraggio di parlare, non si deve vergognare. Io non rispetto chi mi ha dato del condannato”.

Chiusa la telefonata, dopo un Palamara fiume in piena, Musolino risponde: “si vede che è sofferente, ma sveliamo questo pettegolezzo di cui lui parla. Prima ancora di diventare Magistrato, sono stato indagato. Lui era Pubblico Ministero e ha chiesto l’archiviazione. Se Palamara però è considerato il vate, c’è qualcosa che non va”.