Catanzaro, Aquilani raggiante dopo la vittoria contro il Venezia: “la vittoria più bella contro la squadra più forte del campionato”

“La vittoria più bella. Si sono fatti progressi importanti e oggi lo abbiamo dimostrato al 100% contro la squadra più forte e completa del campionato e che andrà in Serie A. Abbiamo fatto una partita diversa, con attenzione e applicazione, portandola a casa. Queste sono le dinamiche del calcio, sapevo che questi ragazzi avessero quel qualcosa necessario per uscire da un momento difficile”, è quanto ha affermato in conferenza stampa, l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, dopo la vittoria contro il Venezia.

“Tanta sofferenza, sì, ma voglio sottolineare anche l’ottima partita fatta sotto il profilo tattico”

“Il Venezia ha fatto di più di noi con la palla, ma non mi sono sembrati sinceramente così pericolosi come. Tanta sofferenza, sì, ma voglio sottolineare anche l’ottima partita fatta sotto il profilo tattico. L’umiltà e l’anima della squadra la vedo dal primo giorno, perché ho a disposizione di un gruppo di grandi uomini e professionisti. Senza l’umiltà non siamo nulla, in questo mondo bisogna esserlo. Senza dimenticare, ripeto, la nostra voglia di giocare a pallone. Oggi abbiamo finito con 5 under, loro non ne avevano neanche uno: dobbiamo esserne orgogliosi. Una settimana fa eravamo tutti scarsi, oggi siamo fenomeni: il calcio è così”, rimara Aquilani.

“Obiettivi? Non ci casco”

“Iemmello è un giocatore diverso dagli altri per qualità, esperienza, leadership. Ha i modi giusti di fare le cose, oggi al 90° ancora rincorreva tutti. Gli chiedo di continuare così e di non cambiare di un centimetro quello che fa. Obiettivi? Non ci casco”, conclude Aquilani.