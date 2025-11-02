Serie B, il Catanzaro vola: Venezia ko al Ceravolo, terza vittoria consecutiva per le Aquile che adesso sono in zona playoff | RISULTATI e CLASSIFICA

Dopo l’1-0 al Palermo ed l’1-3 contro il Mantova, il Catanzaro centra la terza vittoria consecutiva, 2-1 al Venezia, nel tripudio del “Ceravolo” e si rilancia alla grande per la zona playoff di Serie B. I giallorossi con estrema tenacia e determinazione, anche nei momenti di difficoltà in una partita con un avversario molto quotato, ha tenuto duro riuscendo, nella seconda parte del secondo tempo, a portare a casa i tre punti. Il migliore in campo? Il solito Iemmello che ha nei lagunari la sua vittima preferita.

La partita

Primo tempo

Al 13′ goal annullato al Venezia per fuorigioco. Al 18′ prima azione degna di nota per il Catanzaro con un colpo di testa di Cissè che para facilmente Stankovic. Fatica l’attacco dei padroni di casa a rendersi pericoloso ed a dialogare con i compagni. Cissè e Iemmello sono letteralmente isolati. Al 29′ ospiti pericolosi con Yeboah con un tiro a fil di palo. Al 41′ importante salvataggio di Cassandro con il Catanzaro che si salva. Si conclude il primo tempo senza vere grandi occasioni con il pallino del gioco nelle mani del Venezia che si scontra con la buona organizzazione difensiva della squadra di Aquilani.

Secondo tempo

Secondo tempo: al 54′ bomber Pietro Iemmello sblocca la partita a due passi dalla porta avversaria dopo un calcio di punizione dalla trequarti. 5 minuti dopo, al 59′, arriva il pari del Venezia con Yeboah con un gran goal. Verifiche al Var per un presunto fallosu Cissè ma l’arbitro, dopo attente valutazioni, conferma la rete. Al 65′ grande occasione per la squadra di Aquilani con Favasuli che approfitta di un pasticcio della difesa del Venezia ma non riesce ad impensierire Stankovic. Al 72′ il solito Yeboah sfiora il vantaggio per gli ospiti con un tiro di poco alto. La squadra di Stroppa insiste cercando la rete del vantaggio creando varie occasioni. All’80’ nel momento del massimo sforzo del Venezia, il Catanzaro passa in vantaggio con Gabriel Alesi facendo esplodere il Ceravolo. All’89’ traversa per i lagunari con le Aquile che si salvano. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 11ª Giornata Serie B

Sabato 1 novembre

Ore 12:30

Avellino-Reggiana 4-3

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone 0-2

Padova-Sudtirol 1-1

Ore 17:15

Entella-Empoli 1-0

Ore 19:30

Palermo-Pescara 5-0

Domenica 2 novembre

Ore 15:00

Bari-Cesena 1-0

Catanzaro-Venezia 2-1

Modena-Juve Stabia 3-1

Ore 17:15

Monza-Spezia

Ore 19:30

Sampdoria-Mantova

Classifica Serie B

Modena 24 Frosinone 21 Monza 20* Cesena 20 Palermo 19 Venezia 16 Avellino 16 Catanzaro 15 Reggiana 15 Carrarese 14 Juve Stabia 14 Padova 14 Entella 13 Bari 12 Sudtirol 11 Empoli 11 Pescara 8 Spezia 7* Sampdoria 7* Mantova 5*

*Una partita in meno

Programma 12ª Giornata Serie B

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30

Spezia-Bari

Sabato 8 novembre

Ore 15:00

Empoli-Catanzaro

Frosinone-Modena

Mantova-Padova

Reggiana-Entella

Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15

Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30

Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00

Cesena-Avellino

Ore 17:15

Pescara-Monza