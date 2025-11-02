Anche Cosenza piange il 16enne ucciso a Capizzi: era nipote di un importante medico della città

Ha suscitato profonda commozione anche a Cosenza la tragica notizia proveniente da Capizzi, in provincia di Messina, dove nella serata di ieri un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola da un ventenne. La vittima era il nipote del professor Michele Di Dio, noto urologo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e docente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università della Calabria, dove dirige anche l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’ospedale Annunziata.

Messaggi di solidarietà e affetto sono arrivati anche dal rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, dal coordinatore del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Marcello Maggiolini, e da tutta la comunità accademica dell’ateneo di Arcavacata, profondamente colpita dalla tragedia.