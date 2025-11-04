4 Novembre, Occhiuto: “celebriamo il valore, il sacrificio e la dedizione delle donne e degli uomini in divisa”

Il 4 Novembre ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Oggi l’anniversario dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coincidere convenzionalmente in Italia la fine della Grande Guerra.

“Nel Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebriamo il valore, il sacrificio e la dedizione delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno servono l’Italia, garantendo pace, sicurezza e legalità, in patria e all’estero. A loro va la nostra sincera gratitudine”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.