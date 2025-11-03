Unità Nazionale e Forze Armate, il significato storico del 4 Novembre

Il 4 Novembre ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Non tutti sanno il motivo per il quale è stato scelto questo giorno: è, infatti, l’anniversario dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coincidere convenzionalmente in Italia la fine della Grande Guerra. L’accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre, dall’Impero austro-ungarico e l’Italia. Le trattative per arrivare alla pace erano cominciate il 29 ottobre, durante la storica battaglia di Vittorio Veneto.

Il generale Armando Diaz comunicò la vittoria e la fine della guerra con un bollettino: “la guerra contro l’Austria-Ungheria che l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”.

Quando fu istituito il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate?

La festa del 4 novembre è stata istituita nel 1919 ed è durata fino al 1976: è l’unica festa nazionale che sia stata celebrata dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. E’ opportuno riconoscere che, col passare degli anni, l’importanza della festa diminuì anche perchè fu oggetto, negli anni ’70, di numerose polemiche politiche. Il 4 Novembre resta comunque un giorno di festa ma lavorativo: aziende, uffici, enti restano aperti normalmente.