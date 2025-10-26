Webuild, proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova ferrovia Messina-Catania-Palermo aspettando il Ponte sullo Stretto | VIDEO

Webuild sta realizzando l’alta capacità ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Il progetto mira a ridurre significativamente i tempi di percorrenza tra le principali città siciliane. I lavori includono varie tratte lungo la direttrice, come la Bicocca-Catenanuova, Nuova Enna-Dittaino, e la Fiumefreddo-Taormina/Letojanni, con tecnologie avanzate come l’uso di talpe e soluzioni per minimizzare l’impatto ambientale.
Obiettivo del progetto e tempi di percorrenza
L’obiettivo principale è ridurre i tempi di viaggio tra Palermo, Catania e Messina, e migliorare la connessione con il resto d’Europa. Per quanto riguarda i tempi: circa 2 ore tra Palermo e Catania e 45 minuti tra Messina e Catania.
Le tratte
Si tratta di un programma complessivo che include la realizzazione di diverse tratte tra cui:
- Palermo-Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara Diramazione, Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi, Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna, Lotto 4b Nuova Enna-Dittaino e Lotto 6 Bicocca-Catenanuova.
- Catania-Messina: Lotto 1° Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Lotto 2 Taormina-Giampilieri.
Ponte sullo Stretto
In attesa della Corte dei Conti, al via le selezioni per migliaia di posti di lavoro nel maxi progetto del Ponte sullo Stretto: Webuild ed Eurolink puntano su formazione, occupazione e sviluppo del Mezzogiorno.