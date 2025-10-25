Ponte sullo Stretto: boom di candidature per le assunzioni, oltre 3.800 in 24 ore

E’ boom per quanto riguarda le candidature per le assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Sono, infatti, già 3.850 le candidature arrivate in poco più di 24 ore dall’annuncio da parte di Webuild dell’avvio della selezione per le prime assunzioni legate all’opera. A quanto si è apprende, il sito ufficiale del gruppo ha registrato “oltre 50.000 accessi da ieri”, dato che “testimonia l’enorme interesse” per il progetto, considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese.

La nota stampa diffusa ieri ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni per staff e operai destinati ad Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione dell’opera, spiegano le fonti.