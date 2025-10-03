Vannacci a Reggio Calabria: “la Lega è fortissima, vogliamo fare gli interessi dei calabresi” | INTERVISTA

La Lega chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali con un evento pubblico che si sta svolgendo nella centralissima Piazza De Nava a Reggio Calabria. Sul palco stanno intervenendo il leader della Lega Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e l’europarlamentare Roberto Vannacci. Il Generale, arrivato puntuale, ha detto: “la Calabria è bellissima, io non la conosco bene ma mi riprometto di tornare per visitarla meglio. Perchè sono qui? Vengo a portare una speranza ai calabresi chiedendogli di votare per la Lega, la nostra squadra è fortissima”, rimarca Vannacci.

“Ci giochiamo il futuro dei nostri giovani”

“Opposizione? Perchè c’è? A Bruxelles i colleghi votano contro l’energia idroelettrica, contro gli agricoltori e per l’immigrazione clandestina. Tridico riconoscerà la Palestina? Noi, invece, puntiamo a curare gli interessi dei calabresi. La Calabria agli ultimi posti delle classifiche? La vogliamo far diventare una delle prime, con queste elezioni ci giochiamo il futuro dei nostri figli e dei nostri giovani”, puntualizza Vannacci.

“L’Europa ha fallito”

Sull’Europa e sul lavoro del presidente Ursula von der Leyen, Vannacci è stato chiaro: “ha fallito su tutto anche sulla pace. Noi vogliamo cambiarla e riusciremo a farlo solo se siamo presenti a Bruxelles portando avanti le nostre idee”, spiega Vannacci.