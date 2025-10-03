Salvini a Reggio Calabria: “la Lega avrà un grande risultato, qui abbiamo investito miliardi di euro” | INTERVISTA

Chiusura di campagna elettorale per la Lega, in vista delle elezioni regionali, con un evento pubblico che si è svolto nella centralissima Piazza De Nava a Reggio Calabria dove è stato protagonista Matteo Salvini. “E’ un sogno essere qua, i calabresi mi chiedono lavoro non mance”, esordisce il leader del Carroccio. “In questa regione abbiamo cantieri aperti per 22 miliardi di euro più i 13,5 miliardi investiti per il Ponte sullo Stretto. Vedrete che le televisioni di tutto il mondo parleranno di questa grandissima opera. Attendiamo l’ok la corte dei conti”, rimarca Salvini.

“Oggi ho incontrato Giusy Caminiti, il sindaco di Villa San Giovanni, che ha fatto ricorso contro il Ponte, che però da 30 anni attende il Porto ed il lungomare. Inoltre, sono andato a vedere gli operai che stanno lavorando sulla bretella che collegherà Reggio direttamente con l’Aeroporto“, afferma Salvini.

“Avremo un grande risultato”

“Sono sicuro che, come Lega, avremo un grande risultato. Le altre elezioni? In Toscana ce la giochiamo, in Calabria vinceremo e tra qualche giorno avremo i candidati in Veneto, Puglia, Campania”, evidenzia Salvini. Da segnalare la protesta di un gruppetto di No Ponte e ProPal.