Un professionista di Reggio Calabria premia il numero 1 del calcio in Italia: l’A.D. della Lega Serie A, Luigi De Siervo | FOTO e VIDEO

Uno stimato professionista di Reggio Calabria al fianco dei grandi del calcio italiano. In un importantissimo evento, della Convention Nazionale MSA, che si è svolto alla presenza – tra gli altri – di Luigi De Siervo, di Novella Calligaris, di Giovani Malagò, del Ministro Locatelli, di Lorenzo Dallari e di Enzo Siviero. Evento moderato e presentato dal direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi. Grande soddisfazione, nella giornata di venerdì 24 ottobre, per Giandomenico Stilo, delegato della Calabria di MSA (Manager Sportivi Associati) e figura chiave dell’Università e-Campus per la formazione dei Manager Sportivi. E’, infatti, in fase d’avvio anche il corso per Direttore Sportivo accreditato FIGC, dove lo stesso Stilo è il Direttore.

All’evento MSA, realizzato presso il teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei, si è svolta la cerimonia di consegna degli MSA Awards, finalizzata alla celebrazione di coloro che si contraddistinguono maggiormente nel mondo dello sport. In particolare, Giandomenico Stilo, stimato professionista di Reggio Calabria, molto apprezzato su scala nazionale nel settore istruzione e sport, è stato chiamato sul palco per premiare il numero uno della Lega Serie A, Luigi De Siervo, quale Manager dell’anno. “Ringrazio Fabio Pagliara e l’intera famiglia MSA per avermi dato l’onore di premiare Luigi De Siervo, che – come sappiamo – con dedizione, passione e visione strategica contribuisce alla crescita del nostro sport in Italia, rendendolo vincente non solo nel nostro paese ma anche fuori dai confini nazionali” ha detto Stilo sul palco, emozionatissimo.

E l’emozione, Giandomenico Stilo, non l’ha nascosta neanche il giorno dopo, quando si è così espresso sui social: “sentirsi chiamare dal direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, per salire sul palco del teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei, per premiare il n.1 della Lega di Serie A, l’A.D. Luigi De Siervo, davanti ad una platea composta dalla Ministra Locatelli, il Presidente Giovanni Malagó, la campionessa Novella Calligaris, il Direttore Editoriale della serie A, Lorenzo Dallari ed altre autorità, nonché le massime istituzioni del mondo sportivo e della politica, è stata davvero una grande emozione. Inoltre, vedere il nome del mio Polo di Studi On line dell’ Università e-Campus, ovunque, su tutti i materiali digitali e fisici, compresi i premi, è stato un orgoglio indescrivibile. Sempre insieme con il fraterno amico Fabio Pagliara e la nostra MSA – Manager Sportivi Associati” le parole di Stilo. In basso il video del momento della premiazione e a corredo dell’articolo alcune immagini della stessa.

Tornando alla figura del professionista reggino e del polo e-Campus di cui è direttore, da ricordare il lancio del primo corso per Direttore Sportivo di calcio, accreditato FIGC, che da ora è possibile frequentare attraverso un articolato e approfondito percorso proprio in e-Campus. Tutti i dettagli qui di seguito.