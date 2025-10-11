Calcio, parte il nuovo corso per entrare da professionista nel mondo del pallone! Requisiti e come iscriversi | INFO

Stare a contatto con i giocatori; accompagnarli e sostenerli durante tutta la settimana; rappresentare il collante tra allenatore e società; condurre trattative di mercato attraverso i colloqui con altri colleghi, con i procuratori, con i Presidenti, con gli stessi giocatori. No, non è “Football Manager”, è realtà. E’ il mondo del Direttore Sportivo di Calcio. Da oggi, infatti, è possibile diventare DS grazie all’Università e-Campus, in quanto il corso in Direzione e Management delle Società di Calcio dell’ateneo è stato accreditato dalla FIGC ed è pertanto idoneo, successivamente al suo conseguimento, a far sostenere l’esame abilitante a Coverciano di Direttore Sportivo. Il corso vanta relatori di fama non solo nazionale, ma anche internazionale.

Dunque, una nuova opportunità per entrare da protagonista nel mondo del calcio. Il corso avrà una durata di 144 ore (in 4 mesi, da novembre a febbraio), all’interno di una formazione suddivisa in 5 aree tematiche. I docenti protagonisti provengono dal mondo accademico e sportivo. A rendere tutto più dinamico, la presenza di due momenti in presenza a Roma: la consegna dello starter kit durante il Welcome Day che si terrà il 10 novembre a Roma e la cerimonia conclusiva con attestato di frequenza. La retta è rateizzabile e il corso è a numero chiuso, con un massimo di 50 posti disponibili.

I requisiti

Il corso è destinato agli aspiranti Direttori Sportivi, che devono possedere i seguenti requisiti:

Aver compiuto 18 anni

Possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo

equipollente

equipollente Cittadinanza italiana o di altro Paese UE

Cittadinanza straniera con possesso di titoli analoghi, riconosciuti dall’Università ai fini della partecipazione al corso.

Godimento dei diritti civili

Assenza di condanne a pene detentive, per delitti non colposi

Non essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati

Successivamente, per accedere all’esame abilitante per Direttore Sportivo, presso Coverciano, si dovrà altresì essere in possesso dei requisiti richiesti dalla FIGC.

Gli obiettivi

Il corso si prefigge l’obiettivo di conferire una overview generale di conoscenze e competenze, sia sul piano teorico che applicativo, utili per elevare la propria carriera professionale nel settore dello sport industry attraverso il contributo di docenti e testimonial afferenti al settore e operanti in ruoli apicali nello sport business. Uno spaccato delle logiche e modalità operative che disciplinano il settore sportivo, sia a livello di Associazioni (federazioni/leghe) che di Club, con particolare attenzione sugli aspetti di governance, organizzativi, legali, economico-finanziari, marketing, comunicazione ed un focus finale sull’impiantistica sportiva.

Durata, metodologia, docenti, attestati: tutte le info

Il corso alternerà lezioni online sincrone, ad esercitazioni, lavori di gruppo e project work. Sarà ovviamente in lingua italiana, con un minimo di 15 e un massimo di 50 iscritti. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dall’Università al termine del percorso e al superamento dell’esame finale. Sono cinque le aree didattiche racchiuse nelle 144 ore di lezione: modulo area tecnica (26 ore), modulo area gestionale organizzativa (24 ore), modulo area giuridica (25 ore), modulo area marketing (10 ore) e modulo area economica (15 ore).

Le prove in itinere e l’esame finale

In contemporanea alle lezioni, durante il corso si alterneranno delle prove intermedie organizzate per ogni area con test a risposta multipla. Poi si terrà la realizzazione di un project work per ogni area. Per l’area tecnica è prevista anche l’analisi di una partita. I candidati che avranno frequentato l’80% delle ore e superato gli esami scritti intermedi, saranno ammessi all’esame finale che consiste nel preparare un elaborato, finalizzato al conseguimento dell’attestato di partecipazione. Successivamente, al conseguimento della relativa certificazione e dei 12 CFU previsti, si avrà accesso, presso Coverciano, all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo.

Contatti

Le iscrizioni sono aperte e la scadenza è fissata per mercoledì 22 ottobre. Per ogni tipo di informazione è possibile contattare i seguenti recapiti: