Trump elogia Meloni e il suo libro: “guida l’Italia con saggezza e coraggio, è esempio per tutti”

Dopo i complimenti sul suo look rilasciati ieri (VIDEO) alla firma del trattato di pace per Gaza in Egitto, Donald Trump ha lodato Giorgia Meloni anche sui social. Il presidente USA ha elogiato il nuovo libro del Presidente del Consiglio Italiano, sottolineando anche i valori umani e le abilità politiche con le quali Meloni sta guidando l’Italia. “Giorgia Meloni, il GRANDE Primo Ministro dell’Italia, ha scritto un nuovo libro, “Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi”. – ha scritto Trump – Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per la fantastica gente italiana, e il suo libro esplora il suo viaggio di fede, famiglia e amore per la patria che gli danno la saggezza e il coraggio richiesto per servire la sua Nazione, e rendere fiera la sua gente. Lei è un’ispirazione per tutti noi“.

Meloni ha postato sul proprio profilo Instagram il messaggio di Trump e ha scritto: “davvero gentile, amico mio! Penso che sia importante che la gente conosca chi sei e da dove vieni per valutare se sei sincero nel tuo percorso politico“.