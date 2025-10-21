Tragedia a Marina di Curinga: ritrovato senza vita l’uomo scomparso nei giorni scorsi da Sinopoli

Oltre alle squadre attivate nel pomeriggio di ieri, dall’alba di questa mattina il Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Calabria, insieme al Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ha proseguito le ricerche della persona scomparsa nei giorni scorsi nella zona di Marina di Curinga. Pochi minuti fa è stato purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita della persona scomparsa, all’interno di un canale situato in prossimità di un vivaio.
Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria per procedere al recupero della salma.