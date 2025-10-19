Reggio Calabria, apprensione a Sinopoli: anziano scomparso da ore, ricerche in corso

L’uomo si è allontanato sabato 18 ottobre a bordo di una Fiat Panda grigia. Familiari e forze dell’ordine lanciano un appello per ritrovarlo

Sono in corso le ricerche di Ferdinando Rossi, 74 anni, scomparso da Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione a bordo di una Fiat Panda II serie di colore grigio, con targa DH420AK, e da allora non si hanno più sue notizie.

I familiari, preoccupati per la sua assenza prolungata, hanno lanciato un appello chiedendo la collaborazione di chiunque possa averlo visto o avere informazioni utili. Le forze dell’ordine, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, stanno battendo la zona di Sinopoli e dei comuni limitrofi. Le ricerche si concentrano anche lungo le strade provinciali e le aree rurali, nella speranza di rintracciare l’auto o di ottenere segnalazioni da parte dei cittadini.

Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare i numeri 328 1921894, 0966961140 o il numero di emergenza 112. La comunità locale si è mobilitata per fornire supporto nelle ricerche, condividendo l’appello anche sui social, nella speranza di ritrovare al più presto il signor Rossi e riportarlo a casa sano e salvo.

