Tilde Minasi a StrettoWeb: “la Lega sta facendo tanto per la Calabria”. E quella battuta a Salvini sul prossimo Sindaco: “chiodo fisso, l’ultima cosa che devo fare…”

A due giorni dal voto per le elezioni regionali in Calabria, e a poche ore dal comizio con Salvini, Vannacci e Durigon in piazza De Nava a Reggio, l’Onorevole della Lega Tilde Minasi è intervenuta a StrettoWeb con un’intervista esclusiva. “Salvini ci teneva, nonostante la chiusura dell’altro giorno insieme a Meloni e Tajani a Lamezia. Lui tiene tanto a questo territorio e quindi ci teneva a chiudere stasera, con Vannacci e Durigon, che tanto ha fatto in questo periodo” ha esordito il Senatore.

Minasi ha tenuto a ribadire, come già fatto qualche giorno fa da Giuseppe Scopelliti, l’impegno della Lega nei confronti della regione calabrese, soprattutto sul fronte infrastrutture, ma non solo: “la Lega in questa tornata elettorale ha fatto delle liste molto forti. Ha avuto ingressi da persone importanti e faremo un ottimo risultato. Questo ci consentirà di portare avanti il nostro lavoro. Questo grazie anche alla grande attenzione che la Lega ha dato al territorio, con Salvini e l’impegno per le infrastrutture. Oltre al Ponte sullo Stretto, pensiamo alla viabilità, ai 50 milioni di euro alle Province, alla SS 106, al ferrato, agli investimenti sulle Ferrovie“.

“Anche gli altri Ministri della Lega si sono impegnati per il territorio. Penso a Valditara e agli impegni sulla sperimentazione o sulla scuola; penso a Piantedosi e ai finanziamenti su Arghillà. Ci sono tante attenzioni da parte di più Ministri, per questo credo” ha aggiunto.

Non può mancare una domanda sulle prossime Comunali: “dopo la sconfitta del 2020, ogni volta che vedo Salvini gli parlo di Reggio Calabria. E’ un chiodo fisso. E’ chiaro che il risultato di queste elezioni regionali influirà su quelle Comunali. Dopo questa tornata andrà dato uno sguardo al Comune, trovando un candidato che sia adeguato al compito. Io, è l’ultima cosa che devo fare, ma devo lasciare questo territorio con un Sindaco che sia all’altezza del suo compito e che possa dare una svolta a un territorio ormai abbandonato da 10 anni” ha aggiunto Minasi. Di seguito l’intervista completa.