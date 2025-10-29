SS 106: “presunti tagli? Anziché attaccarsi a polemiche, la politica lavori in modo serio e responsabile”

Anche la FIT CISL Calabria si inserisce all'interno della diatriba legata ai presunti tagli alla SS 106. Diatriba che, in realtà, non avrebbe senso di esistere

“La FIT CISL Calabria, nel ricordare a tutti che la campagna elettorale è terminata, richiama la politica ad esercitare il proprio ruolo in maniera seria, concreta e responsabile, mettendo da parte contrapposizioni e logiche di parte, nell’interesse esclusivo dei calabresi e dello sviluppo della nostra regione. Assistiamo in questi giorni all’ennesimo confronto politico incentrato sui presunti tagli alle risorse destinate alla SS 106 Ionica, un’arteria vitale per la sicurezza e per il collegamento dei territori calabresi. Oggi, su un tema così delicato e strategico come tutto quello delle infrastrutture calabresi, la Calabria non ha bisogno di polemiche ma di certezze, trasparenza e impegni concreti”.

“La nostra Organizzazione sindacale ritiene che le istituzioni a tutti i livelli, debbano concentrarsi sulla piena attuazione dei programmi infrastrutturali, garantendo tempi certi, continuità negli investimenti e un utilizzo efficace delle risorse disponibili. Nel merito, chiederemo a breve un confronto istituzionale per avere un riscontro puntuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti, sugli stanziamenti effettivi e sull’ avanzamento dei lavori della Statale 106 e delle altre opere strategiche per il nostro territorio. Ricordiamo anche che la nuova SS 106 da Catanzaro Lido a Reggio Calabria è ancora un foglio bianco tutto da scrivere, al netto di qualche variante cittadina (variante di Catanzaro Lido, variante tratto Locri–Roccella Jonica, variante di Palizzi)”.

“Questo è il momento di mettere insieme energie e responsabilità per affrontare le vere priorità della Calabria, sviluppo, occupazione e collegamento dei territori. Solo attraverso un impegno serio, responsabile e con una visione di insieme sarà possibile costruire una prospettiva di crescita concreta per la nostra regione e restituire fiducia ai cittadini calabresi”.

