SS 106: “presunti tagli? Anziché attaccarsi a polemiche, la politica lavori in modo serio e responsabile”

“La FIT CISL Calabria, nel ricordare a tutti che la campagna elettorale è terminata, richiama la politica ad esercitare il proprio ruolo in maniera seria, concreta e responsabile, mettendo da parte contrapposizioni e logiche di parte, nell’interesse esclusivo dei calabresi e dello sviluppo della nostra regione. Assistiamo in questi giorni all’ennesimo confronto politico incentrato sui presunti tagli alle risorse destinate alla SS 106 Ionica, un’arteria vitale per la sicurezza e per il collegamento dei territori calabresi. Oggi, su un tema così delicato e strategico come tutto quello delle infrastrutture calabresi, la Calabria non ha bisogno di polemiche ma di certezze, trasparenza e impegni concreti”.

Anche la FIT CISL Calabria si inserisce all’interno della diatriba legata ai presunti tagli alla SS 106. Diatriba che, in realtà, non avrebbe senso di esistere, come ribadito a più riprese dal Centro Destra – e in ultimo dal Ministro Giorgetti – il quale ha parlato di “fake news”.

“La nostra Organizzazione sindacale ritiene che le istituzioni a tutti i livelli, debbano concentrarsi sulla piena attuazione dei programmi infrastrutturali, garantendo tempi certi, continuità negli investimenti e un utilizzo efficace delle risorse disponibili. Nel merito, chiederemo a breve un confronto istituzionale per avere un riscontro puntuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti, sugli stanziamenti effettivi e sull’ avanzamento dei lavori della Statale 106 e delle altre opere strategiche per il nostro territorio. Ricordiamo anche che la nuova SS 106 da Catanzaro Lido a Reggio Calabria è ancora un foglio bianco tutto da scrivere, al netto di qualche variante cittadina (variante di Catanzaro Lido, variante tratto Locri–Roccella Jonica, variante di Palizzi)”.

“Questo è il momento di mettere insieme energie e responsabilità per affrontare le vere priorità della Calabria, sviluppo, occupazione e collegamento dei territori. Solo attraverso un impegno serio, responsabile e con una visione di insieme sarà possibile costruire una prospettiva di crescita concreta per la nostra regione e restituire fiducia ai cittadini calabresi”.