Tagli alla SS 106, Baldino (M5S) insiste e si attacca ai termini italiani ma Giorgetti smonta ogni narrazione: “è una fake news”

E’ una fake news. Una bufala. Una menzogna. Trovate il termine esatto. Insomma: non è vero. Quella sui presunti tagli alle infrastrutture, tra cui i 50 milioni alla SS 106, è una notizia priva di fondamento. A gridare allo scandalo, come sempre, la Sinistra “urlatrice”, a cui basta poco per strumentalizzare un fatto e trasformarlo in termini giganteschi. “Hanno tagliato i fondi alla SS 106, il Governo non vuole bene al Sud”, le affermazioni di questo tenore, sparse, tra M5S e PD, nelle persone – tra gli altri – di Vittoria Baldino, Falcomatà, Irto e non solo. Non si è fatta attendere la replica, da esponenti di Centro Destra, i quali hanno subito tenuto a precisare: “non è vero, è una fake, non si tratta di taglio ma di rimodulazione”.

Il nuovo comunicato di Vittoria Baldino

Eppure, non contenta, la stessa Baldino è tornata a tuonare con un nuovo comunicato, appellandosi alla lingua italiana e alle differenze tra “definanziamento” e “rimodulazione”. Un modo, insomma, per arrampicarsi sugli specchi. “A giudicare dalle dichiarazioni del centrodestra sulla Statale 106, qualcuno dovrebbe ricordare che l’italiano non è un’opinione: manovra parla di definanziamento. Mettendo a fuoco il punto: nel 2027 nel bilancio dello Stato per la statale 106 erano previsti circa 150 milioni di euro. Quello che il centrodestra chiama “rimodulazione” le tabelle ad integrazione della nuova legge di bilancio chiamano in realtà “definanziamento” per circa 50 milioni di euro. Se ciò non bastasse, nero su bianco sempre le tabelle integranti la manovra contengono addirittura la cancellazione di 50 milioni di euro per effetto di spending review. Da 150 milioni previsti nel 2027 la legge di bilancio scende così a 50 milioni di euro per il 2027 non per rimodulazioni ma per cancellazioni. Questo è quanto esprime la nuova manovra” si legge nella nota dell’Onorevole.

“Nella loro replica emotiva al centrodestra sono addirittura sfuggiti 50 milioni di euro cancellati per spending review e tanto la dice lunga sulla loro particolare attenzione più alla difesa del partito di riferimento, vedi anche l’autonomia differenziata, che a quello che accade nelle pieghe dei provvedimenti con ricadute sui territori. Risorse arriveranno da altre fonti? Felicissima ma resta una domanda a cui gli onniscienti rappresentanti del centrodestra non danno risposta: perché vengono rimodulati a loro dire 50 milioni di euro nel 2027 per la statale 106 per ragioni di efficace gestione contabile e neanche un centesimo viene toccato dei 13,5 miliardi di euro impegnati per il Ponte sullo Stretto fino al 2032, opera che addirittura è ai suoi primissimi passi dell’iter burocratico? Perché regole elementari che valgono per la statale 106 non valgono anche per il ponte?”, aggiunge chiamando in causa anche il Ponte.

“Qui il tema non è lo scontro tra politici di diversi schieramenti, ma lo sviluppo di un territorio troppo a lungo sacrificato in nome di altro, e la realizzazione di un’opera già destinataria negli anni passati di una grande sottrazione di risorse, ben 7,5 miliardi poi destinati agli allevatori del nord per le quote latte da parte di Forza Italia e di Lega Nord. La storia non si cancella, ma insegna e segna. Quindi se anche solo 1 euro viene rivisto c’è da tenere altissima l’attenzione” continua la parlamentare, che ora – ammettendo indirettamente di aver alimentato una fake news – si appella all’euro o sposta la sua attenzione su altre opere. “Non passi inosservato poi che stiamo ancora aspettando che vengano riprogrammati i 2,5 miliardi destinati alle opere del Sud, tra cui i 40 milioni per l’elettrificazione della linea ionica da Catanzaro Lido a Melito Porto Salvo, risorse vittime nell’agosto del 2023 della cosiddetta rimodulazione e al momento non più viste”, dice.

“Colgo in ogni caso l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo commissario straordinario per la SS.106 ingegnere Mupo. Già perché ricordino quelli del centrodestra che se c’è stata una velocizzazione della progettazione e della fase burocratica per ottenere poi le risorse è perché l’opera è stata commissariata grazie allo sblocca cantieri voluto del M5S mentre il centrodestra si è astenuto sul provvedimento”, conclude Baldino.

Le precisazioni del Ministro Giorgetti

Ci ha pensato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, si spera una volta per tutte, a spegnere ogni volontà di narrazione fantasiosa: “siamo venuti al Mit e abbiamo chiarito anche con Salvini rispetto a questa fake news dei presunti tagli alle infrastrutture. Abbiamo chiarito che si tratta di rimodulazioni temporali, non c’è nessun taglio” ha detto Giorgetti uscendo dal Mit dopo la cabina di regia della Lega sulla manovra.

A chi gli chiede se i soldi per le metropolitane quindi sono garantiti, conferma: “alle metropolitane ma non solo, c’è un’ampia letteratura che avete contribuito ad alimentare in questi giorni, fa parte di una normale dialettica tra Mef e ministeri. Per il Piano Casa – dice il ministro – ci sono risorse sia sul fondo Clima sia sul fondo Sviluppo e coesione che possono essere utilizzate già dal 2026. Voi pensate che il ministro dell’Economia decida tutto? Non sono nè il Papa, nè Trump. È il Parlamento che decide queste cose”.

E sugli affitti brevi Giorgetti afferma: “anche qui deciderà il Parlamento, dopodiché il tema degli affitti brevi Airbnb non è un tema fiscale ma un tema che coinvolge tante dimensioni. Questo è un piccolo aspetto e ribadisco non è per noi cruciale per una manovra di bilancio che invece fa delle cose molto molto più significative di cui non si parla, non capisco perché”.