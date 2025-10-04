Sondaggi politici, le intenzioni di voto a poche ore dalle elezioni regionali in Calabria

Nella Supermedia YouTrend/Agi tutti i principali partiti crescono, a poche ore dall’apertura delle urne per le elezioni regionali in Calabria. Fratelli d’Italia resta stabile al vertice con il 30%, seguito dal Partito Democratico al 22% e dal Movimento 5 Stelle al 13,2%, tutti in lieve rialzo. Anche Forza Italia e Lega avanzano, rispettivamente all’8,9% e all’8,6%.

Sul fronte delle forze minori, invece, calano Alleanza Verdi Sinistra e Azione, entrambe in flessione dello 0,4%, mentre guadagnano qualcosa Italia Viva, che sale al 2,4%, e +Europa all’1,9%. Fermo all’1% Noi Moderati.