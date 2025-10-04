Elezioni Regionali Calabria, come funziona la legge elettorale: l’attribuzione dei seggi, ed i candidati

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria dopo le dimissioni del Governatore Roberto Occhiuto. Le operazioni di scrutinio dei voti avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. I candidati in campo sono: Pasquale Tridico per il centrosinistra, Roberto Occhiuto per il centrodestra, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare. Le circoscrizioni sono tre: Cosenza, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Reggio Calabria.

Elezioni Regionali Calabria: l’attribuzione dei seggi, lo sbarramento ed il premio di maggioranza

Il numero dei consiglieri da eleggere è 29 più il presidente eletto. Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato il 4,5% e le coalizioni di liste che superano l’8%. Premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto sono garantiti almeno 16 seggi (il 55% del totale).

Da ricordare che la legge elettorale non prevede il voto disgiunto. Ci sarà la doppia preferenza di genere, ossia la facoltà per l’elettore di esprimere due preferenze. Qualora l’elettore decida di esprimere preferenze e di esprimerne due nell’ambito della medesima lista prescelta, devono corrispondere a candidati di genere differente, pena l’annullamento della sola seconda preferenza.

Tutti i candidati