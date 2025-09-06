Elezioni Regionali Calabria 2025: tutti i NOMI e tutte le LISTE con i candidati al Consiglio Regionale nelle tre Circoscrizioni

Ci siamo! Liste consegnate, ufficializzati i candidati presidente e coloro che si candidato nelle varie liste per uno scranno alla Cittadella Regionale: 8 partiti a sostegno del forzista Roberto Occhiuto, 6 quelle del centrosinistra guidato da Pasquale Tridico, 1 in appoggio di Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare. Da oggi parte la campagna elettorale vera e propria e di certo non mancheranno polemiche, momenti di tensione, colpi bassi e tanto altro. I cittadini calabresi, il prossimo 5 e 6 ottobre, hanno varie opzione: sceglie la continuità con Occhiuto, la discontinuità con Tridico, un modo diverso di concepire la politica con Toscano.
Liste e candidati di Occhiuto
Forza Italia
Circoscrizione Nord
- Gallo Gianluca
- Straface Pasqualina
- Blandi Antonella
- Chiappetta Piercarlo
- De Caprio Antonio
- Impieri Francesca
- Morrone Angela
- Russo Antonio
- Santoianni Elisabetta
Circoscrizione Centro
- Talerico Antonello
- Aiello Elisabetta
- Fera Maria Ylenia
- Ferrari Sergio
- Grandinetti Dionesi Antonella
- Pianura Maria Grazia
- Polimeni Marco
- Russo Saverio
Circoscrizione Sud
- Cirillo Salvatore
- Giannetta Domenico
- Anghelone Serena
- Biasi Rocco
- Scarcella Concetta
- Parisi Virginia
- Zimbalatti Antonino
Lista Occhiuto presidente
Circoscrizione Nord
- Caputo Pierluigi
- Succurro Rosaria
- Bufano Franceschina
- Guido Marisa Fiammetta
- Minò Cataldo
- Salimbeni Mattia
- Vano Giuseppina
- Ventimiglia Vincenzo
- Vetere Ugo
Circoscrizione Centro
- Comito Michele
- Ionà Emanuele
- Gaetano Salvatore
- Capellupo Filippo Antonio
- Fiamingo Antonia
- Lombardo Rosina
- Molinaro Maria
- Santacroce Frank Mario
Circoscrizione Sud
- Giacomo Crinò
- Ieracitano Fortunata
- Luccisano Chiara
- Micheli Eulalia
- Parrello Antonino
- Sainato Raffaele
- Zampogna Giuseppe
Lista Forza Azzurri
Circoscrizione Nord
- De Luca Umberto
- Iannotta Gregorio
- Greco Francesca
- Laurito Felicità
- Bernardo Francesco
- De Marco Leonardo
- Carlucci Daniela
- Nardi Massimo
- Gatto Luisa
Circoscrizione Centro
- Afflitto Francesco
- Mascaro Salvatore
- Caddeo Carla
- Crapella Patrizia
- De Pinto Cosimo
- De Vita Giuseppe
- Mungo Antonio
- Staropoli Giuseppina
Circoscrizione Sud
- Castelletti Gabriella
- Caldovino Roberta
- Condoleo Antonio
- Barberi Giuliana
- Bartolo Enzo Rocco
- Nucera Giuseppe
- Ventra Giuseppe
Fratelli d’Italia
Circoscrizione Nord
- Angelo Brutto
- Luciana De Francesco
- Anna De Gaio
- Dora Mauro
- Sabrina Mannarino
- Pietro Molinaro
- Attilio Parrotta
- Rosa Pignataro
Circoscrizione Centro
- Wanda Ferro
- Antonio Montuoro
- Filippo Pietropaolo
- Simona Ferraina
- Dalila Nesci
- Domenico Perri
- Teresa Ruberto
- Antonio Schiavello
Circoscrizione Sud
- Giovanni Calabrese
- Marco Cascarano
- Ramona Calafiore
- Giovanna Cusumano
- Daniela Iriti
- Francesco Praticò
- Stefano Princi
Udc-Dc
Circoscrizione Centro
- Bulzomì Salvatore
- Cuffaro Gerlando
- Procopio Rosa
- Iannello Mariana
- Pesce Anna
- Attisani Vincenzo Fulvio
- Isabella Giuseppe
- Loiero Romano
Circoscrizione Sud
- Riccardo Occhipinti
- Evelin Giada Horvath-Fiorvadi
- Manuela Barletta
- Daniela Moscato
- Pancrazio Benito Walter Melcore
- Luigi Marcianò
- Antonino Francesco Latella
Circoscrizione Nord
- Vigliaturo Anna
- Borrelli Vincenzo
- Ercole Massimiliano
- Fazio Antonietta
- Licursi Gennaro
- Russo Cataldo Antonio
- Piattello Domenico
- Crisci Rosetta
- Naccarato Cinzia
Lega
Circoscrizione Nord
- Katya Gentile
- Orlandino Greco
- Emira Ciodaro
- Antonio Belmonte
- Marianna Ardillo
- Santo Capalbo
- Michele Covello
- Maria Annunziata De Marco
- Giovanni Schiavelli.
Circoscrizione Centro
- Filippo Mancuso
- Pietro Raso
- Maria Limardo
- Gianpaolo Bevilacqua
- Elisenia Laudari
- Cosima Teresa Miletta
- Silvia Parente
- Maria Teresa Stirparo
Circoscrizione Reggio Calabria
- Giuseppe Gelardi
- Giuseppe Mattiani
- Caterina Maria Capponi
- Daniela Demetrio
- Armando Neri
- Francesco Sarica
- Anna Maria Stanganelli
Noi Moderati
Circoscrizione Nord
- Caligiuri Enrico
- Del Giudice Giannino
- Gravina Davide
- Lanzino Marilena
- Mauro Cinzia
- Mazzei Ermelinda
- Rosa Riccardo
- Scalercio Elisa
- Sirimarco Adele
Circoscrizione Centro
- Concolino Lea
- Valeria Fedele
- Gennaro Lerose
- Pascasio Matacera
- Giuseppina Mellace
- Vito Pitaro
- Michele Rosato
- Antonio Sciumbata
Circoscrizione Sud
- Antonino Crea
- Francesca Eroi
- Orlando Fazzolari
- Antonio Malara
- Maria Marilena Mammone
- Maria Grazia Pascale
- Gaetano Rao
Sud chiama Nord – Partito Animalista
Circoscrizione Centro
- Azzalini Antonio
- Casaburi Anna
- Saladino Vittorio
- Gallo Samanta
- Pittella Salvatore
- Sestito Vincenzo Giuseppe
- Mazzuca Emilia Maria
- Passalis Ida
Circoscrizione Sud
- Bonavita Marilene
- Adamo Giuseppe
- Marino Andrea
- Paolillo Ilaria
- Candido Federica
- Surace Vincenzo
- Borrelli Dario Salvatore
Circoscrizione Nord
- Mauro Sara
- Minniti Virgilio
- Casadei Simona
- Campana Isabella
- Raddi Antonio
- Capitano Anna
- Palumbo Patrik
- Asta Carmelo
- Palazzolo Alessandro
Liste e candidati di Tridico
Partito Democratico
Circoscrizione Nord
- Giuseppe Mazzuca
- Enza Bruno Bossio
- Pino Capalbo
- Francesca Dorato
- Catia Filippo
- Franco Iacucci
- Mimmo Lo Polito
- Rosellina Madeo
- Rosanna Mazzia
Circoscrizione Centro
- Ernesto Alecci
- Amalia Bruni
- Raffaele Mammoliti
- Luigi Tassone
- Leo Barberio
- Alessandra Pugliese
- Giusi Iemma
- Elisabeth Sacco
Circoscrizione Sud
- Giuseppe Falcomatà
- Giovanni Muraca
- Giuseppe Ranuccio
- Salvatore Maesano
- Patrizia Morabito
- Lucia Nucera
- Maria Teresa Floccari
Alleanza Verdi Sinistra
Circoscrizione Centro
- Antonio Lo Schiavo
- Raffaella Cosentino
- Gianmichele Bosco
- Margherita Perri
- Sergio Genco
- Alessia Piperno
- Domenico Villì
- Bernadette Serratore
Circoscrizione Sud
- Mimmo Lucano
- Donatella Di Cesare
- Demetrio Delfino
- Salvatore Fuda
- Patrizia Gambardella
- Michele Tripodi
- Patti Sonia
Circoscrizione Nord
- Domenico Lucano
- Donatella Di Cesare
- Giuseppe Campana
- Giorgia Giampietro
- Michele Cosentino
- Annunziata Turano
- Francesco Giacomo Pignataro
- Walter Nocito
- Maria Pia Funaro
Movimento 5 Stelle
Circoscrizione Nord
- Elisa Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
Circoscrizione Centro
- Elisabetta Maria Barbuto
- Antonio Stranieri
- Marco Miceli
- Chiara Patertì
- Daniela Francesca Iannazzo
- Antonio Bevilacqua
- Olinda Suriano
- Terri Boemi
Circoscrizione Sud
- Giovanna Roschetti
- Antonio Germanò
- Benedetta Genovese
- Ismaele Ottavio Caruso
- Rosario Antipasqua
- Filippo Zavaglia
- Elisa Scutellà
Democratici e Progressisti
Circoscrizione Centro
- Antonio Belcastro
- Vincenzo Costantino
- Milena Liotta
- Luciano Lo Prete
- Laura Moschella
- Francesco Pitaro
- Giuseppe Scali
- Stefano Soriano
Circoscrizione Sud
- Belcastro Caterina
- Borrello Marcella
- De Geatano Nino
- Morabito Antonio
- Palmenta Giuggi
- Papandrea Alessandra
- Versace Carmelo
Circoscrizione Nord
- Umberto Federico
- Giuseppina Rachele Incarnato
- Domenico La Cava
- Filomena Presta
- Donatella Donato
- Giuseppe Pugliese
- Maria Assunta Lattuca
- Biagio Caligiuri
- Francesco De Cicco
Lista “Tridico Presidente”
Circoscrizione Centro
- Petronio Paola
- Franzè Maria Rosaria
- Medaglia Angela Cristina
- Nardi Monica
- Bruno Vincenzo detto Enzo
- Del Giudice Francesco
- Primerano Giovanni
- Sestito Filippo
Circoscrizione Sud
- Caterina Trecroci
- Irene Calabrò
- Rosalba Larosa
- Fabio Foti
- Domenico Gattuso
- Michele Milito
- Saverio Pazzano
Circoscrizione Nord
- Biancamaria Rende
- Daniele Bonofiglio
- Rosa Principe
- Stefania Rota
- Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
- Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
- Ferdinando Laghi
- Giovambattista Nicoletti
- Ferdinando Nociti
Casa dei Riformisti
Circoscrizione Centro
- Francesco De Nisi
- Emanuela Capalbo
- Carmen Carceo
- Giuseppe Condello
- Francesco De Nardo
- Serena Del Negro
- Francesco Muraca
- Raffaella Ruberto
Circoscrizione Sud
- Gabriella Andriani
- Angiolina Borgese
- Cristian Cosimi
- Amedeo Di Tillo
- Giuseppe Mammoliti
- Jessica Fiorentina Pisani
- Domenico Pirrotta
Circoscrizione Nord
- Filomena Greco
- Amerigo Castiglione
- Francesca Cufone
- Gabriella De Seta
- Gianmarco Manfrinato
- Lucantonio Nicoletti
- Cosimo Savastano
- Norina Scorza
- Giuseppe Graziano
Lista e candidati di Tridico
Circoscrizione Nord
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Francesco Toscano
- Alessandro Buccieri
- Luigi Caputo
- Claudia Castro
- Luca Filippelli
- Rosa Gaudio
- Paola Marinaccio
Circoscrizione Centro
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Michele Caruso
- Giuseppe Pulvirenti
- Antonietta Veneziano
- Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Sud
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Giuseppe Triolo
- Maria Luisa Campolo
- Felicia Fortugno
- Domenica Francesca Greco
- Antonino Pugliese