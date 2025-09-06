Elezioni Regionali Calabria 2025: tutti i NOMI e tutte le LISTE con i candidati al Consiglio Regionale nelle tre Circoscrizioni

Ci siamo! Liste consegnate, ufficializzati i candidati presidente e coloro che si candidato nelle varie liste per uno scranno alla Cittadella Regionale: 8 partiti a sostegno del forzista Roberto Occhiuto, 6 quelle del centrosinistra guidato da Pasquale Tridico, 1 in appoggio di Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare. Da oggi parte la campagna elettorale vera e propria e di certo non mancheranno polemiche, momenti di tensione, colpi bassi e tanto altro. I cittadini calabresi, il prossimo 5 e 6 ottobre, hanno varie opzione: sceglie la continuità con Occhiuto, la discontinuità con Tridico, un modo diverso di concepire la politica con Toscano.

Liste e candidati di Occhiuto

Forza Italia

Circoscrizione Nord

Gallo Gianluca Straface Pasqualina Blandi Antonella Chiappetta Piercarlo De Caprio Antonio Impieri Francesca Morrone Angela Russo Antonio Santoianni Elisabetta

Circoscrizione Centro

Talerico Antonello Aiello Elisabetta Fera Maria Ylenia Ferrari Sergio Grandinetti Dionesi Antonella Pianura Maria Grazia Polimeni Marco Russo Saverio

Circoscrizione Sud

Cirillo Salvatore Giannetta Domenico Anghelone Serena Biasi Rocco Scarcella Concetta Parisi Virginia Zimbalatti Antonino

Lista Occhiuto presidente

Circoscrizione Nord

Caputo Pierluigi Succurro Rosaria Bufano Franceschina Guido Marisa Fiammetta Minò Cataldo Salimbeni Mattia Vano Giuseppina Ventimiglia Vincenzo Vetere Ugo

Circoscrizione Centro

Comito Michele Ionà Emanuele Gaetano Salvatore Capellupo Filippo Antonio Fiamingo Antonia Lombardo Rosina Molinaro Maria Santacroce Frank Mario

Circoscrizione Sud

Giacomo Crinò Ieracitano Fortunata Luccisano Chiara Micheli Eulalia Parrello Antonino Sainato Raffaele Zampogna Giuseppe

Lista Forza Azzurri

Circoscrizione Nord

De Luca Umberto Iannotta Gregorio Greco Francesca Laurito Felicità Bernardo Francesco De Marco Leonardo Carlucci Daniela Nardi Massimo Gatto Luisa

Circoscrizione Centro

Afflitto Francesco Mascaro Salvatore Caddeo Carla Crapella Patrizia De Pinto Cosimo De Vita Giuseppe Mungo Antonio Staropoli Giuseppina

Circoscrizione Sud

Castelletti Gabriella Caldovino Roberta Condoleo Antonio Barberi Giuliana Bartolo Enzo Rocco Nucera Giuseppe Ventra Giuseppe

Fratelli d’Italia

Circoscrizione Nord

Angelo Brutto Luciana De Francesco Anna De Gaio Dora Mauro Sabrina Mannarino Pietro Molinaro Attilio Parrotta Rosa Pignataro

Circoscrizione Centro

Wanda Ferro Antonio Montuoro Filippo Pietropaolo Simona Ferraina Dalila Nesci Domenico Perri Teresa Ruberto Antonio Schiavello

Circoscrizione Sud

Giovanni Calabrese Marco Cascarano Ramona Calafiore Giovanna Cusumano Daniela Iriti Francesco Praticò Stefano Princi

Udc-Dc

Circoscrizione Centro

Bulzomì Salvatore Cuffaro Gerlando Procopio Rosa Iannello Mariana Pesce Anna Attisani Vincenzo Fulvio Isabella Giuseppe Loiero Romano

Circoscrizione Sud

Riccardo Occhipinti Evelin Giada Horvath-Fiorvadi Manuela Barletta Daniela Moscato Pancrazio Benito Walter Melcore Luigi Marcianò Antonino Francesco Latella

Circoscrizione Nord

Vigliaturo Anna Borrelli Vincenzo Ercole Massimiliano Fazio Antonietta Licursi Gennaro Russo Cataldo Antonio Piattello Domenico Crisci Rosetta Naccarato Cinzia

Lega

Circoscrizione Nord

Katya Gentile Orlandino Greco Emira Ciodaro Antonio Belmonte Marianna Ardillo Santo Capalbo Michele Covello Maria Annunziata De Marco Giovanni Schiavelli.

Circoscrizione Centro



Filippo Mancuso Pietro Raso Maria Limardo Gianpaolo Bevilacqua Elisenia Laudari Cosima Teresa Miletta Silvia Parente Maria Teresa Stirparo

Circoscrizione Reggio Calabria



Giuseppe Gelardi Giuseppe Mattiani Caterina Maria Capponi Daniela Demetrio Armando Neri Francesco Sarica Anna Maria Stanganelli

Noi Moderati

Circoscrizione Nord

Caligiuri Enrico Del Giudice Giannino Gravina Davide Lanzino Marilena Mauro Cinzia Mazzei Ermelinda Rosa Riccardo Scalercio Elisa Sirimarco Adele

Circoscrizione Centro

Concolino Lea Valeria Fedele Gennaro Lerose Pascasio Matacera Giuseppina Mellace Vito Pitaro Michele Rosato Antonio Sciumbata

Circoscrizione Sud

Antonino Crea Francesca Eroi Orlando Fazzolari Antonio Malara Maria Marilena Mammone Maria Grazia Pascale Gaetano Rao

Sud chiama Nord – Partito Animalista

Circoscrizione Centro

Azzalini Antonio Casaburi Anna Saladino Vittorio Gallo Samanta Pittella Salvatore Sestito Vincenzo Giuseppe Mazzuca Emilia Maria Passalis Ida

Circoscrizione Sud

Bonavita Marilene Adamo Giuseppe Marino Andrea Paolillo Ilaria Candido Federica Surace Vincenzo Borrelli Dario Salvatore

Circoscrizione Nord

Mauro Sara Minniti Virgilio Casadei Simona Campana Isabella Raddi Antonio Capitano Anna Palumbo Patrik Asta Carmelo Palazzolo Alessandro

Liste e candidati di Tridico

Partito Democratico

Circoscrizione Nord

Giuseppe Mazzuca Enza Bruno Bossio Pino Capalbo Francesca Dorato Catia Filippo Franco Iacucci Mimmo Lo Polito Rosellina Madeo Rosanna Mazzia

Circoscrizione Centro

Ernesto Alecci Amalia Bruni Raffaele Mammoliti Luigi Tassone Leo Barberio Alessandra Pugliese Giusi Iemma Elisabeth Sacco

Circoscrizione Sud

Giuseppe Falcomatà Giovanni Muraca Giuseppe Ranuccio Salvatore Maesano Patrizia Morabito Lucia Nucera Maria Teresa Floccari

Alleanza Verdi Sinistra

Circoscrizione Centro

Antonio Lo Schiavo Raffaella Cosentino Gianmichele Bosco Margherita Perri Sergio Genco Alessia Piperno Domenico Villì Bernadette Serratore

Circoscrizione Sud

Mimmo Lucano Donatella Di Cesare Demetrio Delfino Salvatore Fuda Patrizia Gambardella Michele Tripodi Patti Sonia

Circoscrizione Nord

Domenico Lucano Donatella Di Cesare Giuseppe Campana Giorgia Giampietro Michele Cosentino Annunziata Turano Francesco Giacomo Pignataro Walter Nocito Maria Pia Funaro

Movimento 5 Stelle

Circoscrizione Nord

Elisa Scutellà Davide Tavernise Giuseppe Giorno Veronica Buffone Massimiliano Battaglia Teresa Sicoli Gianfranco Orsomarso Concetta Cuparo Antonio Maiolino

Circoscrizione Centro

Elisabetta Maria Barbuto Antonio Stranieri Marco Miceli Chiara Patertì Daniela Francesca Iannazzo Antonio Bevilacqua Olinda Suriano Terri Boemi

Circoscrizione Sud

Giovanna Roschetti Antonio Germanò Benedetta Genovese Ismaele Ottavio Caruso Rosario Antipasqua Filippo Zavaglia Elisa Scutellà

Democratici e Progressisti

Circoscrizione Centro

Antonio Belcastro Vincenzo Costantino Milena Liotta Luciano Lo Prete Laura Moschella Francesco Pitaro Giuseppe Scali Stefano Soriano

Circoscrizione Sud

Belcastro Caterina Borrello Marcella De Geatano Nino Morabito Antonio Palmenta Giuggi Papandrea Alessandra Versace Carmelo

Circoscrizione Nord

Umberto Federico Giuseppina Rachele Incarnato Domenico La Cava Filomena Presta Donatella Donato Giuseppe Pugliese Maria Assunta Lattuca Biagio Caligiuri Francesco De Cicco

Lista “Tridico Presidente”

Circoscrizione Centro

Petronio Paola Franzè Maria Rosaria Medaglia Angela Cristina Nardi Monica Bruno Vincenzo detto Enzo Del Giudice Francesco Primerano Giovanni Sestito Filippo

Circoscrizione Sud

Caterina Trecroci Irene Calabrò Rosalba Larosa Fabio Foti Domenico Gattuso Michele Milito Saverio Pazzano

Circoscrizione Nord

Biancamaria Rende Daniele Bonofiglio Rosa Principe Stefania Rota Ranieri Marcello Silvestro Filippelli Edoardo detto Antonello Giudiceandrea Ferdinando Laghi Giovambattista Nicoletti Ferdinando Nociti

Casa dei Riformisti

Circoscrizione Centro

Francesco De Nisi Emanuela Capalbo Carmen Carceo Giuseppe Condello Francesco De Nardo Serena Del Negro Francesco Muraca Raffaella Ruberto

Circoscrizione Sud

Gabriella Andriani Angiolina Borgese Cristian Cosimi Amedeo Di Tillo Giuseppe Mammoliti Jessica Fiorentina Pisani Domenico Pirrotta

Circoscrizione Nord

Filomena Greco Amerigo Castiglione Francesca Cufone Gabriella De Seta Gianmarco Manfrinato Lucantonio Nicoletti Cosimo Savastano Norina Scorza Giuseppe Graziano

Lista e candidati di Tridico

Circoscrizione Nord

Marco Rizzo Caterina Villì Francesco Toscano Alessandro Buccieri Luigi Caputo Claudia Castro Luca Filippelli Rosa Gaudio Paola Marinaccio

Circoscrizione Centro

Francesco Toscano Marco Rizzo Caterina Villì Michele Caruso Giuseppe Pulvirenti Antonietta Veneziano Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Sud