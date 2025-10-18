Sindaco Reggio Calabria, Durigon (Lega): “Cannizzaro è il nome più rappresentativo del centrodestra”

“La disponibilità dell’amico e collega Francesco Cannizzaro su Reggio Calabria, è un’ulteriore dimostrazione del suo attaccamento alla sua città ed alla sua regione, ed accoglie il mio apprezzamento, in virtù anche del rapporto personale maturato oramai da diversi anni e che quotidianamente in Parlamento si è sempre di più consolidato”, è quanto afferma Claudio Durigon, sottosegretario del Governo Meloni e vicesegretario nazionale della Lega. “Nei mesi futuri vedremo l’evolversi della situazione politica, ma senza dubbio alcuno, qualora dovesse decidere di scendere in campo, è il nome più rappresentativo che il centrodestra possa esprimere per un reale riscatto di Reggio dai demagoghi della sinistra”, rimarca Durigon.

“Volontà di cambiamento dei cittadini”

“Il grande risultato del centro destra in Calabria e a Reggio, anzitutto di Forza Italia come primo partito e della Lega subito dopo (che ha raggiunto il 15% risultato storico per il nostro partito) ha evidenziato una volontà di cambiamento dei cittadini e l’approvazione dei grandi investimenti messi in campo da questo Governo e dal ministro Salvini per la Calabria“, puntualizza Durigon.