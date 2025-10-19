Serie B, striscione dei tifosi del Palermo: “Paolo sempre nei nostri cuori”

Serie B: i tifosi del Palermo hanno ricordato il ventunenne Paolo Taormina ucciso, i familiari allo stadio

Palermo - Modena striscione per Paolo Taormina
Foto Ansa

“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai per sempre nei nostri cuori”. E’ quanto si legge in uno striscione esposto sugli spalti dello stadio “Renzo Barbera” dai tifosi del Palermo per ricordare Paolo Taormina, il ventunenne ucciso con un colpo di pistola. L’omaggio dei sostenitori rosanero è arrivato nel pre-partita di Palermo-Modena, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, ed è stato accompagnato da un lunghissimo applauso e dal coro “Paolo vive”.

Presenti oggi in tribuna allo stadio Barbera anche i familiari del giovane.

