Serie B: pari tra Palermo e Modena in uno stadio “Barbera” con un tifo da Serie A | FOTO

In uno stadio “Renzo Barbera” con un entusiasmo alle stelle con 33 mila spettatori sugli spalti festanti (283 provenienti dall’Emilia Romagna), il Palermo pareggia per 1-1 contro il Modena che dimostra di essere tra le squadre più accreditate per il salto di categoria. La squadra di Pippo Inzaghi, soprattutto nel secondo tempo, ha sofferto la dinamicità degli ospiti, che sono meritatamente primi in classifica, ma sono comunque passati in vantaggio nel primo tempo ed hanno lottato su ogni pallone sino alla fine. Da evidenziare che i rosanero ed i gialloblù sono gli unici in B senza nemmeno una sconfitta e con la migliore difesa.

La partita

Primo tempo

Nei primi 10 minuti gioco spezzettato, tanta tensione in campo tra Palermo e Modena, vari falli e contrasti duri. Successivamente, le due squadre tentano di fare gioco senza riuscire ad essere pericolosi in area di rigore. La prima vera occasione avviene al 25′ è del Modena con un tiro di Di Mariano parato da Joronen. Al 29′ ci provano i padroni di casa con Pohjanpalo che spara alle stelle. Al 32′ la svolta: cross di Augello, la palla arriva a Segre che di destro fa goal e porta in vantaggio il Palermo nel tripudio del Barbera. Il Modena non reagisce, mentre i rosanero, alla fine del primo tempo sfiorano il raddoppio con Brunori con la palla che finisce di poco fuori.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Modena parte forte ed al 55′ con un colpo di testa di Gliozzi sfiora il pari. Gli ospiti attaccano cercando di arrivare al pareggio, mentre i padroni di casa si difendono bene tentando di ripartire. Al 75′ altra occasione per la squadra di Sottil: un super Jorones sventa il pericolo. Un minuto dopo arriva il meritato pari del Modena con uno sfortunato autogol di Bereszynsky, entrato in campo da circa 6 minuti, ultimo acquisto dei rosanero. All’83’, gli ospiti sfiorano il vantaggio con Pedro Mendes, con il pallone che esce di poco a lato. Il Modena ci prova sino alla fine, mentre il Palermo si difende con ordine. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie B, 8ª giornata

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.30

Entella-Sampdoria 3-1

Sabato 18 ottobre

Ore 15.00

Frosinone-Monza 0-1

Mantova-Sudtirol 1-1

Pescara-Carrarese 2-2

Reggiana-Bari 3-1

Ore 17.15

Juve Stabia-Avellino 2-0

Ore 19.30

Spezia-Cesena 1-2

Domenica 19 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Modena 1-1

Ore 17.15

Empoli-Venezia

Ore 19.30

Catanzaro-Padova

Classifica Serie B

Modena 18 Palermo 16 Frosinone 14 Cesena 14 Monza 14 Juve Stabia 13 Venezia 12 Reggiana 12 Avellino 12 Carrarese 11 Sudtirol 10 Empoli 9 Entella 9 Padova 8 Catanzaro 6 Bari 6 Pescara 6 Sampdoria 5 Mantova 5 Spezia 3

Prossimo turno, 9ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Modena – Empoli

Sabato 25 ottobre

Ore 15:00

Avellino – Spezia

Entella – Pescara

Monza – Reggiana

Sampdoria – Frosinone

Sudtironl – Cesena

Ore 17:15

Carrarese – Venezia

Ore 19:30

Catanzaro – Palermo

Lunedì 26 ottobre

Ore 15:00

Padova – Juve Stabia

Ore 17:15

Bari – Mantova