Serie A2 Futsal, Pescara travolge 8-2 la Futura

Aspettando il ritorno in campo di calcettisti importanti per l’intera economia del campionato come Pizetta e Minnella e di recuperare la condizione di più di un calcettista, la Cadi Antincendi Futura esce sconfitta dalla casa di una scatenata Academy Pescara.

Non basta un gol flash: i locali agganciano in classifica i giallo-blu costretti alla resa, dopo ben tre successi consecutivi.

I quintetti: Cilli in porta con Baiocchi, Dall’Onder, Rodriguez. Gli ospiti rispondono con Parisi, Falcone,Honorio,Torino ed Honorio.

Da record il gol della Cadi Antincendi Futura dopo 12 secondi. Cilli battuto:lancio lungo assist di Cividini al bacio per il grande gol di sinistro di Andrea Falcone.

Pesa, però, come un macigno, l’immediato infortunio al Capitano Cividini che è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco.

Dall’Onder ci prova sempre con il mancino, di poco a lato. Ci provano i locali con Rodriguez trovando un grande Parisi davanti, idem Dall’Onder con la risposta in spaccata del portiere ospite. La Cadi non sta a guardare, il tocco sotto porta di Pedro Mendes è pericolosissimo. Nella formazione ospite c’è l’esordio per l’ex Giorgione di Castelfranco Veneto, Kadu, 2003 brasiliano formato molto interessante. E’ pericolosissimo anche Marrazzo trovando un Parisi in palla. Davide Baiocchi, di punta in mischia firma il pari alla metà del primo tempo. Palo pieno di Pedro Mendes proseguendo.

Il gol, però arriva dai locali: botta di Fetta, grandissima risposta di Parisi, ma, praticamente da terra, al tredicesimo, Coco Smith porta in vantaggio Pescara. E’ ancora un rimpallo, dopo una parata di Parisi nel far decollare i locali: realizza Dall’Onder. Falcone prova un avvicinamento, ma senza successo, Baiocchi cerca il poker trovando Parisi. Mister Martino ordina Powerplay con Mendes aggiunto: mossa fatale con il gol del 4 a 1 con Rodriguez protagonista.

Nel secondo tempo, Masi, in progressione diventa molto pericoloso. Il quinto gol è nell’aria: Coco batte bene l’angolo e Diego Rodriguez segna il 5 a 1. Pericolosissimo l’ultimo arrivato Kadu per gli ospiti, per ben due volte. Sempre lui, al terzo tentativo, dopo 4 minuti e cinque secondi dall’inizio del secondo tempo, realizza il gol del 5 a 2. E’ ancora Kadu il più importante in campo con un nuovo tentativo: pronta la risposta di Cilli.

Ci prova anche Mendes, trovando l’intervento provvidenziale dei locali. Tantissimi i tentativi di rimonta per la Cadi Antincendi: Vitinho, al termine di un’azione velocissima sfiora il terzo gol. Scarinci, non perdona, su tap-in e realizza il 6 a 2. L’atteggiamento ospite è ancora positivo: legno pieno, il secondo in Abruzzo per Pedro Mendes.

Espulso per proteste il Capitano Cividini, costretto ai box per un nuovo infortunio(salterà la prossima sfida con Itria). Pescara è spietato:7 a 2 a firma Enrico Fetta. Dilagano i locali, ancora con Scarinci in contropiede. Bello il tocco di Mendes che sfiora un gol per i suoi. Termina qui, venerdì alle ore 19.30 al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura cercherà il riscatto contro Itria.