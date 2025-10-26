Serie A2 di Futsal, l’ira della Futura dopo il match di Pescara: “dal primo arbitro atteggiamento arrogante e scostumato”

La Futura non nasconde amarezza e disappunto per quello che definisce "atteggiamento arrogante" da parte del primo arbitro nei confronti di chi stava in panchina per la squadra reggina

Futura

“La Cadi Antincendi Futura, pur riconoscendo pienamente la meritata vittoria dell’Academy Pescara, desidera ringraziare la società ospitante per la cordiale accoglienza e la disponibilità dimostrata durante tutto il corso della partita e anche al termine dell’incontro. La società ritiene tuttavia doveroso evidenziare l’atteggiamento arrogante, scostumato e a senso unico, mantenuto per tutta la partita dal primo arbitro nei confronti degli occupanti della nostra panchina. Un comportamento ostile e poco consono al livello della categoria, (nonostante una gara correttissima ed all’insegna del Fair Play tra le due formazioni) che ha portato a diverse ammonizioni ai componenti della panchina e all’espulsione di Cividini, il quale, pur seduto in panchina dal secondo minuto di gioco a causa di un infortunio, è stato sanzionato senza alcun confronto preventivo e in assenza di motivazioni oggettive”. E’ quanto si legge in una nota della Futura, che non nasconde amarezza e disappunto per quello che definisce “atteggiamento arrogante” da parte del primo arbitro nei confronti di chi stava in panchina per la squadra reggina.

La Cadi Antincendi Futura – si legge ancora – sottolinea inoltre che l’attuale equiparazione della Serie A2 Élite alla CAN 5 Élite non dovrebbe tradursi in atteggiamenti autoritari o di superiorità da parte di arbitri abitualmente impiegati in Serie A, ma piuttosto in dialogo, equilibrio e rispetto reciproco verso le società e gli atleti che, con passione e sacrificio, contribuiscono ogni settimana alla crescita del futsal italiano. La società ribadisce infine la piena fiducia nelle istituzioni federali e nella classe arbitrale, auspicando una riflessione attenta su episodi come quello odierno, affinché restino saldi i valori di lealtà, correttezza e rispetto che contraddistinguono questo sport” si chiude la nota.

