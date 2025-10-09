Scopelliti, il risultato elettorale di Sarica e il “percorso di avvicinamento a Reggio”: “impresa eclatante, ora sul Sindaco…”

A qualche giorno dalla rielezione del Presidente Occhiuto, e dal risultato raggiunto da Franco Sarica con la Lega, Giuseppe Scopelliti esce allo scoperto con un post sui social. “Gentili Amiche, Amici Cari, Noi siamo lì, dove sognavamo di essere. Abbiamo fatto grandi tutte le cose, dando significato all’unico spazio che ci è stato concesso; e l’abbiamo onorato. Non è stata una sfida, come sapete, ma la volontà di dare un contributo al centro-destra, per la Calabria e per la Nostra Città, col solo sentimento di rivitalizzare una Comunità che, da troppi anni, aveva perduto la sua coordinata” ha scritto.

“Le analisi che sono state fatte in queste ore ci attribuiscono un’impresa importante, per alcuni eclatante. Ciò che voglio rimarcare, tuttavia, è il valore del dialogo, la possibilità, cioè, di ampliare e arricchire il tavolo che condurrà alla migliore scelta del candidato Sindaco per Reggio. È una possibilità piena di significati, che anticipa una nuova scena e si apre alla Speranza. Ecco, quindi, qual è la Nostra prospettiva: la creazione di un percorso di “avvicinamento” a Reggio, da compiere insieme ai nostri alleati, condiviso, plurale, responsabile” ha aggiunto l’ex Sindaco e Governatore.

“E ci saremo anche Noi con Franco Sarica, in forza del risultato ottenuto a Reggio Calabria, dove la Lega si attesta come secondo partito della Città. Abbiamo “lottato a mani nude”, non disponendo delle leve del potere e degli apparati, ma con la sola spinta del Cuore. Ma è proprio questo il senso della Politica: tornare alla Gente parlando alla Gente, ascoltandola. Grazie a Voi Tutti” si chiude la lettera di Scopelliti.