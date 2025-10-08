Le elezioni regionali in Calabria, il Ponte sullo Stretto e la stoccata di Storace ad AVS: “la Lega a Reggio ha preso il 15%, voi invece…” | VIDEO

A Reggio Calabria, una delle città del Ponte sullo Stretto, la Lega ha preso il 15% di voti alle ultime elezioni regionali. Chi invece il Ponte non lo vuole, come Alleanza Verdi Sinistra (Bonelli e Fratoianni, per intenderci), ha fatto registrare l’ennesimo clamoroso flop. E’, questa, una delle tantissime dimostrazioni che confermano come il territorio in questione voglia con forza il Ponte sullo Stretto.

A tal proposito c’è da registrare l’intervento (una vera e propria stoccata) di Francesco Storace su La7. Il giornalista, confrontandosi in diretta tv con Elisabetta Piccolotti (di AVS), le ha fatto notare questo: “in Sicilia e Calabria sta accadendo un fatto epocale: il Ponte sullo Stretto. Si domanda la Piccolotti perché loro non entrano nemmeno con un seggio in Consiglio Regionale, nonostante la Di Cesare e tutta sta compagnia? La Lega a Reggio Calabria, la Lega, ha preso il 15% dei voti. Interrogatevi su questo. E non è che la Lega aveva la televisione…”.