Sciopero USB 3 ottobre, Salvini valuta la precettazione: cosa succede

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ”valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì”. Lo comunica il Mit in merito all’annuncio dello sciopero nazionale pro Gaza indetto da USB per il 3 ottobre. ”L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso”, spiega il dicastero. ”Salvini vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani”.
Che cos’è la precettazione?
La precettazione di uno sciopero è un atto con cui l’autorità pubblica (di solito il Prefetto o il Ministro competente, a seconda dei casi) ordina la limitazione o la sospensione dello sciopero, imponendo a una parte o a tutti i lavoratori interessati l’obbligo di garantire il servizio.
In Italia è disciplinata soprattutto dalla Legge 146/1990 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali (trasporti, sanità, scuola, sicurezza, ecc.).
Ecco cosa comporta:
Obbligo di prestare servizio: i lavoratori precettati devono comunque lavorare, anche se era proclamato lo sciopero.
Tutela dei diritti fondamentali dei cittadini: l’intervento serve a garantire diritti costituzionalmente rilevanti come la salute, la sicurezza, la libertà di circolazione, la fruizione dell’istruzione.
Limitazione temporanea: non annulla il diritto di sciopero in sé, ma lo comprime o ne rinvia l’esercizio, bilanciandolo con gli altri diritti costituzionali.
Sanzioni in caso di inottemperanza: chi non rispetta la precettazione può andare incontro a conseguenze disciplinari, amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
Ruolo delle autorità: la precettazione viene disposta dal Prefetto (per scioperi a livello locale) o dal Ministro dei Trasporti, della Salute o altro competente (se lo sciopero è nazionale o di particolare impatto).
In pratica, è una misura straordinaria e coercitiva, usata quando lo sciopero rischia di compromettere gravemente diritti essenziali della collettività.