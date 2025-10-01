L’USB convoca un nuovo sciopero per il 3 ottobre in sostegno della Flotilla: “blocchiamo tutta l’Italia”

L’Usb proclama ”la mobilitazione immediata e lo sciopero generale per il 3 ottobre. Da questo momento chiamiamo ogni lavoratore e lavoratrice, ogni cittadino e cittadina, ogni organizzazione democratica e solidale a bloccare tutto”. È quanto afferma il sindacato in una nota, dopo che la Global Sumud Flotilla ”è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civile e pacifica per rompere l’assedio alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata”.

”È necessario mobilitarsi da subito, in ogni città, in ogni luogo di lavoro, nelle strade e nei porti’‘ attraverso lo sciopero ”in segno di protesta contro il crimine di guerra commesso da Israele e contro la complicità dei governi occidentali, Italia compresa, che continuano a fornire armi e sostegno politico al regime sionista”, sottolinea l’Usb. ”Difendere la global sumud Flotilla significa difendere la libertà, la pace, la dignità del lavoro e dei popoli, – sottolinea il sindacato – Significa dire basta al genocidio in Palestina e pretendere la fine immediata dell’assedio, dell’occupazione, delle forniture militari, del commercio con Israele“.

‘‘L’Italia deve interrompere ogni collaborazione militare ed economica con lo Stato di Israele, chiudere i porti alle navi che commerciano con esso, sospendere gli accordi industriali e fermare l’economia di guerra”, prosegue l’Usb. ”È tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare: con chi bombarda i civili o con chi lotta per liberarli? Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale”.