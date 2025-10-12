Risultati Serie D: la Nissa sbanca Lamezia, vittorie per Savoia e Vibonese

A differenza di altre giornate, in questo 7° turno del girone I di Serie D permane meno equilibrio. Il risultato di giornata è senza dubbio quello del Messina, che vince il derby dello Stretto contro la Reggina per 1-0, lasciando gli amaranto a metà classifica. Scossone Nissa, che sbanca Lamezia di misura. Di misura anche il Savoia, che batte il Castrumfavara. Tris Vibonese al Milazzo, mentre l’Acireale ha la meglio del Gela.
Risultati Serie D, 7ª giornata
Domenica 12 ottobre
Ore 15.00
ACR Messina-Reggina 1-0
Acireale-Gela 2-1
Savoia-Castrumfavara 1-0
Ragusa-Gelbison 0-0
Vibonese-Milazzo 3-1
Vigor Lamezia-Nissa 0-1
Ore 16.00
Athletic Palermo-Enna 2-2
Igea Virtus-Sambiase 1-2
Sancataldese-Paternò 3-0
Classifica Serie D
- Savoia 13
- Igea Virtus 12
- Sambiase 12
- Nissa 12
- Vibonese 12
- Gela 10
- Athletic Palermo 10
- Gelbison 10
- Milazzo 9
- Reggina 8
- Sancataldese 8
- Castrumfavara 8
- Vigor Lamezia 7
- Paternò 6
- Acireale 5
- Enna 5
- Ragusa 4
- ACR Messina -2 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 8ª giornata
Domenica 19 ottobre
Ore 15.00
Castrumfavara-Ragusa
Enna-Sancataldese
Gela-Athletic Palermo
Gelbison-Vibonese
Milazzo-Acireale
Nissa-Savoia
Paternò-Igea Virtus
Reggina-Vigor Lamezia
Sambiase-ACR Messina