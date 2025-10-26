Risultati Serie A3, la Domotek vince all’esordio: ed è subito lotta per al vetta solitaria nel prossimo match! | CLASSIFICA 

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria che supera 0-3 Galatone all’esordio e conquista i primi 3 punti della stagione. Reggini subito capolista del Girone B insieme a Castellana Grotte, vincitrice su Lecce (3-0) e prossima avversaria il 2 novembre al PalaCalafiore. Tre match conclusi al tie-break in questo primo turno: Campo Basso batte Modica, Gioia del Colle vince contro Napoli e Sabaudia supera Terni.

Risultati 1ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 25 ottobre

Ore 17:00

Campobasso-Modica 3-2

Domenica 26 ottobre

Ore 18:00

Gioia del Colle-Napoli 3-2

Sabaudia-Terni 3-2

Castellana Grotte-Lecce 3-0

Galatone-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0

Classifica Serie A3 Girone B

Domotek Volley Reggio Calabria 3 Castellana Grotte 3 Campobasso 2 Gioia del Colle 2 Sabaudia 2 Napoli 1 Terni 1 Modica 1 Lecce 0 Galatone 0

Programma 2ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 1 novembre

Ore 18:00

Terni-Campobasso

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Castellana Grotte

Modica-Galatone

Lecce-Gioia del Colle

Napoli-Sabaudia