Risultati Serie A3, la Domotek vince all’esordio: ed è subito lotta per al vetta solitaria nel prossimo match! | CLASSIFICA 

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria che supera 0-3 Galatone all’esordio e conquista i primi 3 punti della stagione. Reggini subito capolista del Girone B insieme a Castellana Grotte, vincitrice su Lecce (3-0) e prossima avversaria il 2 novembre al PalaCalafiore. Tre match conclusi al tie-break in questo primo turno: Campo Basso batte Modica, Gioia del Colle vince contro Napoli e Sabaudia supera Terni.
Risultati 1ª Giornata Serie A3 Girone B
Sabato 25 ottobre
Ore 17:00
Campobasso-Modica 3-2
Domenica 26 ottobre
Ore 18:00
Gioia del Colle-Napoli 3-2
Sabaudia-Terni 3-2
Castellana Grotte-Lecce 3-0
Galatone-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0
Classifica Serie A3 Girone B
- Domotek Volley Reggio Calabria 3
- Castellana Grotte 3
- Campobasso 2
- Gioia del Colle 2
- Sabaudia 2
- Napoli 1
- Terni 1
- Modica 1
- Lecce 0
- Galatone 0
Programma 2ª Giornata Serie A3 Girone B
Sabato 1 novembre
Ore 18:00
Terni-Campobasso
Domenica 2 novembre
Ore 18:00
Domotek Volley Reggio Calabria-Castellana Grotte
Modica-Galatone
Lecce-Gioia del Colle
Napoli-Sabaudia