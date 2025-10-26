Risultati Serie A3, la Domotek vince all’esordio: ed è subito lotta per al vetta solitaria nel prossimo match! | CLASSIFICA 

La Domotek Volley Reggio Calabria batte 0-3 Galatone e vola in testa insieme a Castellana Grotte, prossima avversaria. I risultati della 1ª Giornata di Serie A3 e la nuova classifica

Enrico Lazzaretto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria che supera 0-3 Galatone all’esordio e conquista i primi 3 punti della stagione. Reggini subito capolista del Girone B insieme a Castellana Grotte, vincitrice su Lecce (3-0) e prossima avversaria il 2 novembre al PalaCalafiore. Tre match conclusi al tie-break in questo primo turno: Campo Basso batte Modica, Gioia del Colle vince contro Napoli e Sabaudia supera Terni.

Risultati 1ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 25 ottobre

Ore 17:00

Campobasso-Modica 3-2

Domenica 26 ottobre

Ore 18:00

Gioia del Colle-Napoli 3-2
Sabaudia-Terni 3-2
Castellana Grotte-Lecce 3-0
Galatone-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0

Classifica Serie A3 Girone B

  1. Domotek Volley Reggio Calabria 3
  2. Castellana Grotte 3
  3. Campobasso 2
  4. Gioia del Colle 2
  5. Sabaudia 2
  6. Napoli 1
  7. Terni 1
  8. Modica 1
  9. Lecce 0
  10. Galatone 0

Programma 2ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 1 novembre

Ore 18:00

Terni-Campobasso

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Castellana Grotte
Modica-Galatone
Lecce-Gioia del Colle
Napoli-Sabaudia

