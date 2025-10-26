Esordio sul velluto per la Domotek: netto 0-3 a Galatone in trasferta

Off season lunghissima quella di quest’anno. Una città intera e una tifoseria che scalpitano. Nell’ultimo weekend di ottobre, finalmente, riparte il campionato di Serie A3 con la Domotek Volley Reggio Calabria protagonista. Con la Serie C maschile (Amaro Dhelios Reggio Calabria) e la C femminile (Puliservice Reggio Calabria) a fare da antipasti nelle ultime settimane, ora tocca alla squadra che ha risollevato il movimento pallavolistico maschile in città.

I tifosi di casa dovranno pazientare ancora un fine settimana per vedere il PalaCalafiore pieno, con ancora negli occhi i 4000 della sfida Playoff promozione contro Acqui Terme della scorsa stagione. Capitan Laganà e compagni ripartono in trasferta, sul campo di Galatone. Roster parzialmente rinnovato con i pilasti Laganà, Zappoli, Lazzaretto e De Santis confermati e intorno una schiera di nuovi talenti per giocare un campionato da protagonisti.

Buona la prima per i reggini che tornano dalla trasferta di Galatone con 3 punti frutto di un 3 a zero senza appello. C’è partita, praticamente, solo nel primo set chiuso 22-25. Nei due parziali successivi Laganà e compagni dominano e si divertono portando a casa i due set necessari alla prima vittoria stagionale con il punteggio di 17-25 e 16-25. Domenica 2 novembre appuntamento al PalaCalafiore per la prima casalinga contro Castellana Grotte.