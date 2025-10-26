Risultati 5ª Giornata Serie B Interregionale: Viola ko, Ragusa in vetta, bene Messina | CLASSIFICA

I risultati dei match della 5ª Giornata di Serie B Interregionale Girone F e la nuova classifica: Viola ko sul parquet di Castellaneta, Ragusa in vetta, cade Matera, bene Messina

Manu Fernandez
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Una 5ª Giornata di Serie B Interregionale che rimescola la classifica del Girone F. Dopo 3 risultati utili consecutivi arriva un disco rosso per la Viola sul parquet di Castellaneta. I reggini lottano fino ai secondi finali rimontando 16 punti quando tutto sembrava perduto, ma gli ultimi possessi sorridono ai padroni di casa. In vetta cade Matera, sconfitta dalla sorprendente Brindisi che torna in testa insieme a Ragusa, vincitrice a Molfetta.

Bene Messina che vince a Catanzaro largamente. In coda vince Milazzo che prova a chiamarsi fuori dai bassifondi. Primi due punti per Bari nello scontro salvezza contro Rende. Ancora ko Barcellona, sconfitta da Corato

Risultati 5ª Giornata Serie B Interregionale girone F

Domenica 26 ottobre

Ore 17:00

Molfetta-Ragusa 81-88

Ore 18:00

Castellaneta-Viola 72-68
Brindisi-Matera 81-74
Mola-Milazzo 81-88
Barcellona-Corato 88-101
Catanzaro-Messina 65-83
Bari-Rende 88-82

Riposava: Monopoli

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Ragusa 8
  2. Matera 8
  3. Brindisi 8
  4. Messina 6*
  5. Monopoli 6*
  6. Castellaneta 6*
  7. Viola 6
  8. Molfetta 6
  9. Corato 4
  10. Milazzo 4
  11. Catanzaro 4
  12. Barcellona 2
  13. Bari 2
  14. Mola 0*
  15. Rende 0*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 6ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Messina-Brindisi
Corato-Mola
Rende-Catanzaro
Matera-Molfetta
Ragusa-Barcellona
Monopoli-Bari

Ore 18:30

Milazzo-Castellaneta

Riposa: Viola

Ultimi approfondimenti di Sport