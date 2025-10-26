Risultati 5ª Giornata Serie B Interregionale: Viola ko, Ragusa in vetta, bene Messina | CLASSIFICA

Una 5ª Giornata di Serie B Interregionale che rimescola la classifica del Girone F. Dopo 3 risultati utili consecutivi arriva un disco rosso per la Viola sul parquet di Castellaneta. I reggini lottano fino ai secondi finali rimontando 16 punti quando tutto sembrava perduto, ma gli ultimi possessi sorridono ai padroni di casa. In vetta cade Matera, sconfitta dalla sorprendente Brindisi che torna in testa insieme a Ragusa, vincitrice a Molfetta.
Bene Messina che vince a Catanzaro largamente. In coda vince Milazzo che prova a chiamarsi fuori dai bassifondi. Primi due punti per Bari nello scontro salvezza contro Rende. Ancora ko Barcellona, sconfitta da Corato
Risultati 5ª Giornata Serie B Interregionale girone F
Domenica 26 ottobre
Ore 17:00
Molfetta-Ragusa 81-88
Ore 18:00
Castellaneta-Viola 72-68
Brindisi-Matera 81-74
Mola-Milazzo 81-88
Barcellona-Corato 88-101
Catanzaro-Messina 65-83
Bari-Rende 88-82
Riposava: Monopoli
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Ragusa 8
- Matera 8
- Brindisi 8
- Messina 6*
- Monopoli 6*
- Castellaneta 6*
- Viola 6
- Molfetta 6
- Corato 4
- Milazzo 4
- Catanzaro 4
- Barcellona 2
- Bari 2
- Mola 0*
- Rende 0*
* Turno di riposo già osservato
Calendario 6ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 2 novembre
Ore 18:00
Messina-Brindisi
Corato-Mola
Rende-Catanzaro
Matera-Molfetta
Ragusa-Barcellona
Monopoli-Bari
Ore 18:30
Milazzo-Castellaneta
Riposa: Viola