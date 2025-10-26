Castellaneta-Viola, 1° QT: trasferta insidiosa per i reggini, la diretta della 5ª Giornata!

Dopo la sconfitta all’esordio contro Brindisi e i successi contro Molfetta, Barcellona e Mola, la Viola chiude il primo blocco di 5 gare prima della pausa (il prossimo turno sarà di riposo) con l’insidiosa trasferta di Castellaneta. La neopromossa, della quale si parla parecchio bene, ha ben figurato in questo inizio di stagione con un mix parecchio intrigante: campo caldissimo, gruppo giovane e affiatato, ritmi alti e lo straniero Shannon, appena arrivato, subito in grado di fare la differenza. Riusciranno i reggini a tornare a casa con i 2 punti?