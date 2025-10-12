Risultati 3ª Giornata Serie B Interregionale: Viola all’OT, Ragusa ferma Catanzaro | CLASSIFICA

Serve l’overtime alla Viola, orfana di Laquintana e Maresca, per espugnare il campo di Barcellona. I reggini portano a casa due punti sudati al termine di una gara tosta, contro un Lautaro Fraga in God mode con 40 punti all’attivo. Niente da fare invece per Catanzaro che perde la prima gara stagionale, in casa, contro Ragusa. Giornata amara per le altre siciliane: Messina perde a Monopoli, Milazzo ancora a secco di vittorie, battuta da Molfetta.
In vetta Brindisi vince in scioltezza nell’anticipo del sabato contro Corato e Matera espugna Bari. Mercoledì la gara tra Mola e Castellaneta chiuderà la giornata.
Risultati 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 11 ottobre
Ore 18:00
Brindisi-Corato 97-75
Domenica 12 ottobre
Ore 18:00
Bari-Matera 72-86
Monopoli-Messina 76-62
Molfetta-Milazzo 70-65
Barcellona-Viola 96-99
Catanzaro-Ragusa 68-82
Mercoledì 15 ottobre
Ore 20:00
Mola-Castellaneta
Ha riposato: Rende
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Brindisi 6
- Matera 6
- Monopoli 4
- Ragusa 4
- Catanzaro 4
- Viola 4
- Molfetta 4
- Messina 2*
- Castellaneta 2**
- Barcellona 2
- Corato 2
- Bari 0
- Milazzo 0
- Mola 0**
- Rende 0*
* Turno di riposo già osservato
** Una gara in meno
Calendario 4ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 19 ottobre
Ore 18:00
Corato-Molfetta
Viola-Mola
Ragusa-Brindisi
Messina-Bari
Matera-Catanzaro
Rende-Monopoli
Ore 18:30
Milazzo-Barcellona
Riposa: Castellaneta