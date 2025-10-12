Risultati 3ª Giornata Serie B Interregionale: Viola all’OT, Ragusa ferma Catanzaro | CLASSIFICA

I risultati della 3ª Giornata di Serie B Interregionale Girone F e la nuova classifica: la Viola vince all'overtime, Ragusa ferma Catanzaro, successi per Brindisi e Matera in vetta, non sbaglia Monopoli

Mattia Zampa
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Serve l’overtime alla Viola, orfana di Laquintana e Maresca, per espugnare il campo di Barcellona. I reggini portano a casa due punti sudati al termine di una gara tosta, contro un Lautaro Fraga in God mode con 40 punti all’attivo. Niente da fare invece per Catanzaro che perde la prima gara stagionale, in casa, contro Ragusa. Giornata amara per le altre siciliane: Messina perde a Monopoli, Milazzo ancora a secco di vittorie, battuta da Molfetta.

In vetta Brindisi vince in scioltezza nell’anticipo del sabato contro Corato e Matera espugna Bari. Mercoledì la gara tra Mola e Castellaneta chiuderà la giornata.

Risultati 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 11 ottobre

Ore 18:00

Brindisi-Corato 97-75

Domenica 12 ottobre

Ore 18:00

Bari-Matera 72-86
Monopoli-Messina 76-62
Molfetta-Milazzo 70-65
Barcellona-Viola 96-99
Catanzaro-Ragusa 68-82

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20:00

Mola-Castellaneta

Ha riposato: Rende

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Brindisi 6
  2. Matera 6
  3. Monopoli 4
  4. Ragusa 4
  5. Catanzaro 4
  6. Viola 4
  7. Molfetta 4
  8. Messina 2*
  9. Castellaneta 2**
  10. Barcellona 2
  11. Corato 2
  12. Bari 0
  13. Milazzo 0
  14. Mola 0**
  15. Rende 0*

* Turno di riposo già osservato
** Una gara in meno

Calendario 4ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 19 ottobre

Ore 18:00

Corato-Molfetta
Viola-Mola
Ragusa-Brindisi
Messina-Bari
Matera-Catanzaro
Rende-Monopoli

Ore 18:30

Milazzo-Barcellona

Riposa: Castellaneta

