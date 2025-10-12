Barcellona-Viola, 4° QT: gara in equilibrio, neroarancio avanti

Una sconfitta all’esordio in trasferta contro Brindisi, una vittoria alla prima casalinga contro Molfetta. Un 50 e 50 per la Viola che deve trovare ancora la propria identità e oliare i meccanismi di squadra. La chimica si costruisce allenandosi e giocando, i problemi del PalaCalafiore e gli infortuni hanno rallentato il processo, ma i neroarancio della proprietà Myernergy sono una squadra costruita per vincere e le scuse contano fino a un certo punto.
Anche perchè, gli avversari non fanno sconti. Lo sanno bene coach Cigarini, Aguzzoli e Cessel, ex di turno, che Reggio Calabria la conoscono bene e con Barcellona sono pronti allo sgambetto. StrettoWeb seguirà la gara con la sua diretta testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
4° QT
Mettetevi comodi perchè sarà un quarto periodo tutto da vivere. Tripla di Fernandez in apertura (58-67). Risponde Fraga con 2 punti (60-67). Tripla di Malkic (63-67). Allunga Agbortabi (63-69). Altra tripla di Malkic, torna sotto Barcellona (66-69). Okereke per il -1, time out coach Cadeo (68-69). Due per Fernandez (68-71).
Fine 3° QT - Viola avanti 58-64
Si ritorna sul parquet. La Viola deve trovare una soluzione alle bombe di Lautaro Fraga e stringere i denti a causa delle assenze, Laquintana e Maresca e con Fernandez non al meglio. Sebastianelli pesca un fallo su tripla: 3/3 (43-31). Paulinus prova a caricarsi sulla squadra i suoi: 4 punti in successione (43-35). Ancora JP3: fallo e 1/2 ai liberi (45-36). Tripla di Fiusco, prova a ricucire la Viola (45-39).
Ani fuori equilibrio, difeso bene, ma sono due punti pesanti (45-41). Tripla di Fiusco! (45-44). Ruba palla la Viola, Paulinus scappa in contropiede e ne mette 2 per il clamoroso vantaggio neroarancio (45-46). Okereke attacca il ferro, 2 punti (47-46). Clark autore di un ottimo recupero, poi conclude con una tripla a fine azione (47-49).
Ani in lunetta: 2/2 (47-51). Dancetovic in lunetta dall’altra parte: 2/2 (49-51). Blocco duro (falloso?) su Ani, scadono i 24 per Fraga, riparte Fernandez va a concludere ma l’azione non è valida. Nel caos che si genera Cadeo si prende un rarissimo tecnico. Fraga in lunetta: non sbaglia (50-51). Show di coach Cigarini, che a Reggio Calabria conoscono molto bene. Proteste eccessive e tecnico: libero ok per Fernandez (50-52). Agbortabi in lunetta: 1/2 (50-53).
Tripla importantissima di Zampa (50-56), Cigarini chiama time out. Malkic fa 2/2 (52-56). Tripla di capitan Fernandez (52-59). Schiaccia Cessel dall’altra parte (54-59). Scarico per Zampa che è in fiducia: tripla a bersaglio (54-62). Cessel in lunetta: preciso 2/2 (56-62). Fernandez in lunetta dall’altra parte: 2/2 (56-64) Altro giro dalla lunetta, Aguzzoli: 1/2 (57-64). Altro fallo, altra lunetta per i siciliani: Malkic fa 1/2 (58-64). Finisce qui il terzo periodo.
Fine 2° QT - Viola sotto 40-31
Si riparte da dove avevamo lasciato: bomba di Lautaro (23-18). Qualcuno ha detto tripla di Lautaro Fraga? Sì, tripla di Lautaro Fraga. Che per la cronaca ne aveva sbagliata una poco fa (26-18). Agbortabi accorcia, primi due del quarto per la Viola (26-20). Malkic risponde (28-20). Agbortabi ai liberi: 2/2 (28-22). Fallo su Agbortabi che sfiora il gioco da 3 punti e si presenta dalla lunetta: 2/2 (28-24).
Tripla di Dancetovic (31-24). Interferenza a canestro di Cessel, canestro valido ad Agbortabi (31-26). Blocco di Cessel e tripla di Lautaro Fraga, pazzesco da fuori (34-26). Ani accorcia (34-28). In lunetta Marini: 1/2 (34-29). Aggiornamento importante: Lautaro tira da 3 e sbaglia… ma subisce fallo e va per 3 giri in lunetta, tutti a bersaglio. Venti punti nel primo tempo per il play argentino (37-29).
Aggressiva la difesa della Viola: palla recuperata e 2 per Fiusco in contropiede (37-31). Tripla di Lautaro Fraga, non c’è soluzione (40-31). Finisce qui il primo tempo.
Fine 1° QT - Viola sotto 20-18
Squadre in campo, inizia Barcellona-Viola. Clark, Paulinus, Zampa, Ani e Marini per coach Cadeo. Fallo su Aguzzoli che va in lunetta: 2/2 (2-0). Tripla di Grivo (5-0). Fraga allunga, Barcellona in controllo (7-0). Si vede anche la Viola: assist di Clark, realizza Paulinus (7-2). Marini per Zampa, bomba da fuori: la Viola accorcia sul -2 (7-5). Tripla di Clark, sorpasso dei reggini (7-8). Risponde da 3 Fraga (10-8). Fallo di Fraga su Paulinus che va in lunetta: 1/2 a cronometro fermo (10-9).
Sebastianelli allunga per i siciliani, poi l’ex Aguzzoli, break dei ragazzi di Cigarini (14-9). Tripla di Ani, funziona la Viola da dietro l’arco (14-12). Paulinus per il pareggio (14-14). Tripla di Sebastianelli (17-14). Gran giocata di Ani che finta una penetrazione, virata e scarico su Agbortabi che con il gancio (17-16). Fiusco in lunetta: 2/2 (17-18).
Bomba clamorosa di Lautaro Fraga da lontanissimo e sulla sirena… che entra come se niente fosse. Che giocata pazzesca dell’argentino (20-18) Finisce il primo quarto.