Barcellona-Viola, 4° QT: gara in equilibrio, neroarancio avanti

Una sconfitta all’esordio in trasferta contro Brindisi, una vittoria alla prima casalinga contro Molfetta. Un 50 e 50 per la Viola che deve trovare ancora la propria identità e oliare i meccanismi di squadra. La chimica si costruisce allenandosi e giocando, i problemi del PalaCalafiore e gli infortuni hanno rallentato il processo, ma i neroarancio della proprietà Myernergy sono una squadra costruita per vincere e le scuse contano fino a un certo punto.

Anche perchè, gli avversari non fanno sconti. Lo sanno bene coach Cigarini, Aguzzoli e Cessel, ex di turno, che Reggio Calabria la conoscono bene e con Barcellona sono pronti allo sgambetto. StrettoWeb seguirà la gara con la sua diretta testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.