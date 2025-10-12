Regionali Toscana, Sparavigna: “garantito a tutti il diritto di voto”

“La campagna di propaganda è finita alle 24 di venerdì scorso e siamo in silenzio elettorale. Trovo molto grave fare polemiche politiche proprio in queste ore visto che sono tassativamente proibite dalla legge. Ancora più che grave che non lo sappia un candidato al consiglio regionale che per anni ha fatto il consigliere comunale e ora lavora per l’amministrazione di Palazzo Vecchio”. E’ quanto afferma l’assessore all’anagrafe e al servizio elettorale Laura Sparavigna replica alle dichiarazioni di Cellai e Papucci (FdI).

“Su occupazioni rimando le accuse al mittente lo spostamento delle sezioni elettorali è stato valutato e approvato dalla commissione circondariale in Prefettura e come servizio elettorale abbiamo il dovere di garantire il diritto di voto e il normale svolgimento delle lezioni trovando soluzioni alternative per i seggi. La gestione delle occupazioni scolastiche invece riguarda altri organi, come la Prefettura. Abbiamo comunque cercato il dialogo per trovare il miglior equilibrio possibile per tutti”, conclude l’assessore.