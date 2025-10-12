Regionali Toscana, la denuncia di Fratelli d’Italia: “caos ai seggi per le occupazioni degli studenti”

“Questa mattina, primo giorno di voto, in tanti, soprattutto persone anziane, si sono trovati spaesati davanti ai cancelli chiusi dei vecchi seggi. C’è chi non sapeva dove andare, chi ha dovuto chiedere ai passanti, chi ha fatto avanti e indietro più volte per riuscire a votare. Tutto questo a causa delle occupazioni delle scuole”. E’ quanto affermano Jacopo Cellai e Sheila Papucci, capolista e candidata di Fratelli d’Italia nel collegio di Firenze 1, che commentano i disagi registrati nelle sezioni elettorali trasferite dagli istituti Pascoli e Machiavelli ad altre sedi dopo le occupazioni iniziate nei giorni scorsi.

“È assurdo che, nel 2025, a Firenze, basti un’occupazione per mettere in difficoltà centinaia di elettori. La verità è che il centrosinistra continua a chiudere un occhio su questi episodi, salvo poi meravigliarsi se le persone si trovano confuse davanti ai seggi”, puntualizzano i due esponenti di Fdi.