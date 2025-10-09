Regionali Toscana, Giani: “Conte mi ha chiamato, sarò a Scandicci con lui”

Alla fine l’incontro tra Giuseppe Conte e Eugenio Giani ci sarà grazie alla mediazione del leader del Pd, Elly Schlein. Non sul palco principale dei cinque stelle a Firenze dove, nel tardo pomeriggio, salirà da solo il leader, ma qualche ora prima, in provincia. “Conte mi ha invitato a Scandicci alla fiera, quindi preferisco anch’io vivere con lui momenti di contagio popolare”, è quanto ha evidenziato Giani.

Per il resto, sull’esclusione dal palco principale, Giani punta su altro: “vincere con il maggiore scarto possibile“.