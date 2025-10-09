Regionali Toscana: Conte chiude la campagna elettorale senza Giani, alla Camera colloquio tra il leader del M5S e Schlein

Nel centrosinistra dopo le sconfitte nelle Marche ed in Calabria c’è giustamente maretta. In Toscana, intanto, monta il caso Conte. Infatti, domani il leader del M5S completerà il suo tour di campagna elettorale a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani senza farsi vedere sul palco al fianco del candidato Pd. Questa mattina, alla Camera, c’è stato un incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte per discutere della problematica.
L’ex premier, all’Ansa, ha evidenziato che domani in Toscana incontrerà il candidato del centrosinistra Eugenio Giani. Insomma, si è tentato di mettere una toppa in una situazione che può diventare esplosiva per il campo largo.