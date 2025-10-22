Regionali, Gennaro Sangiuliano si candiderà con Fratelli d’Italia alle elezioni in Campania

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia come consigliere regionale in Campania

Gennaro Sangiuliano
Foto di Massimo Percossi / Ansa

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania, alle prossime elezioni regionali in programma per il 23 e il 24 novembre. In un’intervista al “Corriere della Sera” ha ufficializzato la nuova discesa in campo in politica.

Sangiuliano si era dimesso da ministro a settembre del 2024 dopo alcune settimane di tensioni con Maria Rosaria Boccia. Anche lei ha annunciato che si candiderà con la lista guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Ultimi approfondimenti di Politica