Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia sarà candidata con la lista di Bandecchi. Sfida con Sangiuliano?

“Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”. E’ quanto ha affermato ironicamente il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi annuncia la candidatura di Maria Rosaria Boccia nelle file di “Dimensione Bandecchi” in occasione delle elezioni regionali in Campania. “Sono contento – prosegue Bandecchi – che la dottoressa Boccia abbia accettato la candidatura nella mia lista e sono convinto che la sua partecipazione ci porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste”.

“Ho detto sì alla proposta di Bandecchi e sono felice di poter dare il mio contributo“, evidenzia Boccia. Sarà sfida con Sangiuliano? L’ex ministro non ha ancora sciolto le riserve ma dovrebbe essere capolista di Fratelli d’Italia.