Sangiuliano e la candidatura da capolista in Campania con Fratelli d’Italia, Cirielli attende la risposta dell’ex Ministro

Gennaro Sangiuliano ancora non ha dato una risposta definitiva ma è pronto a ritornare in politica come capolista di Fratelli d’Italia alle imminenti elezioni regionali in Campania. Dopo la direzione del Tg2, ministro della Cultura, le problematiche sul caso Boccia, il ritorno a viale Mazzini come inviato da Parigi, ora Sangiuliano sarebbe in procinto di tentare una nuova avventura in Fdi.

“Sangiuliano è stato un grande ministro della Cultura”, ha detto affermato il candidato presidente del centrodestra, Edmondo Cirielli. “Si trova bene a Parigi, ma è molto tentato. Non so cosa deciderà ma deve muoversi”, conclude Cirielli.