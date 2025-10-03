Regionali Campania, Romano: “non sono interessato a candidature”

“Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione Campania”. Con queste parole Giosy Romano, presidente della Zona Economica Speciale del Sud, mette fine alle indiscrezioni che lo indicavano come possibile candidato civico del centrodestra nella corsa per Palazzo Santa Lucia.
Il segretario regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello, aveva detto: “c’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo”.