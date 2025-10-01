Elezioni Regionali Campania, Forza Italia: “Fratelli d’Italia con difficoltà interne, per noi si può chiudere per Romano”

“C’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne per me si può chiudere ora”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Sarà il nome che metterà d’accordo tutti? E’ evidente che serve il via libera di Meloni, Tajani e Salvini, i quali devono anche decidere il candidato in Puglia ed in Veneto.