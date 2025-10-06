Regionali Calabria, Cannizzaro: “trionfo FI-Occhiuto. Sindaco di Reggio? Vi do una notizia…”. E la stoccata a Falcomatà | VIDEO

“Abbiamo detto ai calabresi che non volevamo vincere, volevamo stravincere: evidentemente, ci hanno preso in parola“. Francesco Cannizzaro festeggia il trionfo di Occhiuto alle Elezioni Regionali in Calabria, vittoria del centrodestra e di Forza Italia, partito del quale è segretario regionale. “Credo che supereremo il 60% dei consensi, tanta fiducia che le calabresi e i calabresi hanno deciso di assegnarci. Stasera festeggiamo, da domani subito a lavoro per risolvere i problemi della Calabria“, ha aggiunto.

“Risultato storico, che non ha precedenti nella storia calabrese“, afferma Cannizzaro che parla di “Forza Italia punto di riferimento dei calabresi, primo partito in Calabria, non solo della coalizione ma dell’intera competizione elettorale. E se la lista Occhiuto presidente e Forza Azzurri sarà il secondo partito della coalizione, ma comunque se facciamo la sommatoria, si andrà oltre il 30% dei consensi a Forza Italia. Sfido a trovare un’altra Regione in Italia dove succede questo. Lo dico io: non succede. La Calabria segna la storia e la storia si chiama centrodestra, Forza Italia, Roberto Occhiuto“.

Sul candidato sindaco di centrodestra, Cannizzaro ha dichiarato: “non è possibile svelare un nome, i nomi si fanno in aggregazione, noi siamo una coalizione, ci confronteremo nelle prossime settimane. Da domani siamo in campagna per le elezioni comunali di Reggio. Oggi stravinciamo le Regionali, fra qualche mese Forza Italia e il centrodestra stravinceranno le Comunali a Reggio“.

Non manca una stoccata a Falcomatà che va verso una scoppola elettorale clamorosa: “Reggio avrà il miglior sindaco della storia della città, perchè Forza Italia si assume questa responsabilità e proporrà i migliori profili della coalizione. Faremo pesare la qualità politica del partito. In buona parte, dall’Amministrazione Comunale, si sono candidati a Consiglieri Regionali: non conosco i dati, ma mi dicono che sono abbastanza sconfortanti. C’è stato un voto di fiducia a noi ma anche di sfiducia a chi questa città la sta male amministrando da 12 anni“.